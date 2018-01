La forma del agua ingresa al listado de películas con más nominaciones a los Óscar

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 18:11

La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro recibió este martes el mayor número de nominaciones a la próxima entrega de los premios Óscar, al entrar en 13 categorías.

Seguida por Dunkerque con ocho y Tres anuncios por un crimen, con siete, la cinta cuenta la historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, consigna Agence France Press.

Y aunque ingresó al listado de películas con más nominaciones en la historia de la Academia, no pudo superar a Titanic (1997), La La Land (2017) y All about Eve (1950) que consiguieron 14 nominaciones cada una.

Esto, sin embargo, no significa que hayan ganado cada categoría, pues la primera obtuvo 11 estatuillas, mientras que las otras sólo consiguieron seis.

De esta forma, la película de Guillermo del Toro empata con Lo que el viento se llevó (Gone with the wind), De aquí a la eternidad (From here to eternity), Shakespeare enamorado (Shakespeare in love), Chicago, Forrest Gump, Mary Poppins, entre otras.