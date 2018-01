Así recibió el equipo de "Una Mujer Fantástica" su nominación a los Óscar

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 17:41 · Actualizado a las 17:58

La nominación al Óscar de la cinta chilena “Una Mujer Fantástica” a la categoría “Mejor Película de Habla no Inglesa” mantiene a los seguidores del séptimo arte nacional expectantes.

Entre algunos de ellos, se encuentra el mismo elenco de la película dirigida por Sebastián Lelio, quienes se mostraron sorprendidos y convencidos del trabajo realizado para llegar a donde están.

“Estoy muy agradecida de todo lo que hemos logrado como equipo. Además, hay alguien que significó mucho para nosotros como país que se ha ido y dedicarle esta nominación a Nicanor y en su memoria”, aseguró su protagonista, Daniela Vega, quien interpreta el papel de una mujer transexual (Marina) que debe enfrentar la muerte de su pareja 20 años mayor que ella.

Consultada por sus reacciones a raíz de la nominación al Óscar, premio que se realizará el próximo 4 de marzo en Estados Unidos, sostuvo de manera cómica que “estaba en la casa y se rompieron todas las botellas que tenía. Estamos contentos, hemos dormido poco, hemos viajado durante todo el año enseñando la película y siguiendo el ambiente (…) Me siento feliz, me siento en un momento importante de mi carrera y gratitud con el equipo, con mi chiquillada y espero seguir conquistando chiquillada en el mundo“.

Viaje, competencia y dirección

Por su parte, el director del film, Sebastián Lelio, comentó que entre las cosas que más le llamó la atención fue la manera en cómo se recibió la cinta.

“La película comenzó un viaje que con sus propios pies va más rápido que nosotros. Es una película que nos da una cantidad de sorpresas y alegrías muy grande (…) Daniela se ha ido convirtiendo en una especie de icono, de símbolo de algo que todavía no logramos nombrar del todo”, dijo.

Además, aseguró sentirse agradecido de lo que ocurre en Chile, “pero lo que ha pasado afuera es muy fuerte también, entonces son procesos similares, en Chile cuesta vernos pero es culpa de nuestra historia. Que la película esté nominada es un premio gigante para el equipo“.

“Una Mujer Fantástica” compite con las extranjeras “The Insult”, “On Body and soul”, “The Square” y “Loveless”.

En ese contexto, Lelio mencionó que “las películas no son caballos de carrera, no son artefactos de competencia, la industria nos pone en esta situación de comparación, pero yo he estado con los directores “The Square”, “Lovless” y la conversación es fraterna. Uno no hace las películas para competir”.

Respecto a la preproducción, el director comentó que “yo estaba seguro de que me destruirían, porque es un tema que genera mucha división (…) Yo creo que esta extraña coincidencia de hoy, en la que un nuevo gobierno de derecha asume y donde un poeta importante muere y nuestra película queda nominada al Óscar, convierte en una obligación moral de los que están en el poder, de ver estos temas“.

En esa línea, se pronunció respecto a la postura de revistas internacionales que posicionaban a Daniela Vega como “Mejor Actriz”.

“Lo recibimos siempre con mucha alegría, siempre supimos que era difícil porque esa era una categoría para actrices de habla inglesa, y en los casos en los que se selecciona a una de no habla inglesa son las que tienen una carrera muy larga y se mezclan entre el darles un premio a la carrera junto con la película. Habría sido maravilloso pero era difícil“, concluyó.

.