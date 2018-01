La nueva y adictiva serie de Netflix que tiene un puntaje casi perfecto en Rotten Tomatoes

Domingo 14 enero de 2018 | Publicado a las 21:58

Tras el éxito arroyador que tuvo Stranger Things en redes sociales, Netflix ya encontró una nueva serie que pretende convertirse en el próximo boom de internet.

Se trata de The End of the F***ing World, una producción que acaba de ser lanzada por la plataforma de streaming, y que ya ha conquistado una gran cantidad de seguidores quienes le han otorgado un puntaje casi perfecto en Rotten Tomatoes, sitio web dedicado a la revisión de películas y series.

The End of the F***ing World es una comedia británica oscura basada en una serie de comics del mismo nombre que cuenta la historia de dos adolescentes con personalidades muy particulares.

James es un chico callado que cree ser un psicópata, cuya vida tomará un rumbo que nunca pensó al conocer a Alyssa, una adolescente rebelde que siempre dice lo que piensa. El joven decide que ella sea su primera víctima, por lo que la acompaña cuando decide huir de su casa, encontrando aventuras de todo tipo.

La producción que durante días tuvo un puntaje de 100% en Rotten Tomatoes (hoy es de 96%), fue estrenada en la televisión inglesa en octubre el año pasado, y cuenta con ocho capítulos de corta duración.

Sobre la segunda temporada aún no hay noticias, aunque tampoco se ha descartado. “Bueno, no lo sabemos. -La serie- Estaba basada en un cómic de Charles Forsman y el cómic termina donde lo hacen nuestros episodios. Yo le daría la oportunidad -a Charlie Covell, la guionista de la serie- de explorar algo desde su imaginación… Estaría muy emocionado con eso, porque creo que es brillante. Así que ya veremos“, explicó el protagonista de la producción Alex Lawther a JÓN magazine.