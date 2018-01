Exitosa serie "Cosmos" estrenará segunda temporada en 2019

En tiempos donde muchos cuestionan las evidencias científicas del cambio climático o la evolución de las especies, los fanáticos de la serie documental “Cosmos” reciben con emoción la noticias de la segunda temporada que se estrenará en marzo de 2019.

La continuación de la mítica Cosmos de Carl Sagan emitida en National Geographic fue anunciada por su carismático presentado, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, a través de su cuenta de Twitter.

Yup. We got the band back together. Another season of Cosmos is officially real. “COSMOS: Possible Worlds” To air on @FOXTV & @NatGeoChannel in a year — Spring 2019. Be there. pic.twitter.com/OjvatE7GlK

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de enero de 2018