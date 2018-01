"La Roca" y su hija suben juntos al escenario de los Globo de Oro

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 00:00

Esta domingo se desarrolló una nueva entrega de los premios Globo de oro, marcados por las denuncias de acosos sexuales en Hollywood.

Entre las estrellas que asistieron al evento se encontraba el actor y ex luchador Dwayne “La Roca” Johnson, quien asistió a la ceremonia en compañía de su hija mayor Simone Johnson, de 16 años.

La joven fue elegida como la primera ‘Embajadora’ de los premios, pues antes este reconocimiento era llamado “Miss Golden Globes”.

La chica, que trabaja como modelo, no sólo caminó en la alfombra roja junto a su padre, sino que también subió al escenario con él.

A continuación puedes ver algunas imágenes de ellos y apreciar su gran parecido.

"Charitable causes are great, which is why I let Kevin Hart be in all of my movies." – Dwayne @TheRock Johnson#GoldenGlobes pic.twitter.com/TFf6547wjB — Lights, Camera, Podcast (@LightsCameraPod) January 8, 2018