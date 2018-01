Protagonista de "Vikingos" Travis Fimmel confiesa que odia actuar: "Nunca quise ser actor"

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 16:34 · Actualizado a las 16:42

La serie histórica Vikingos del canal del cable History Channel es altamente popular en todo el mundo, incluyendo Chile. Se estrenó en 2013, fecha desde la cual ha emitido 5 temporadas.

Una de las razones de sus éxito son los actores que la protagonizan, quienes se destacan por su interpretación de los brutales personajes.

Uno de ellos es Travis Fimmel (38), actor que da vida a Ragnar Lodbrok, personaje principal, que fue rey de Suecia y Dinamarca en el siglo IX.

Pese a que el papel de Ragnar le trajo reconocimiento a Fimmel, la verdad es que éste no está tan feliz con su fama como habría de esperarse. Y es que Travis ha confesado que en realidad no le gusta ser actor.

En entrevista con la revista GQ Australia, el exmodelo reconoció que se convirtió en actor porque “sólo llegué y traté de hacerlo. Tomé un curso. Nunca quise ser actor, jamás. Aún no quiero serlo”.

En ese sentido, detalló que algunas de las cosas que más odia de ser actor son las audiciones y participar de las actividades promocionales de sus producciones.

“Lo odio. Lo odio completamente. Es muy irreal. Hay mucha gente a quienes les gusta pararse en un escenario y hablar frente a la gente. Yo nunca fui un niño que disfrutara de leer en voz alta en clases”, indica.

Por esta razón, agrega que usualmente prefiere grabarse en video y enviar las imágenes al audicionar para películas y series, en vez de hacerlo en vivo.

“Me grabo en video. No puedo recordar el último trabajo que conseguí en que tuviera que audicionar de verdad. Es horrible. Me pongo nervioso, transpiro, avergonzado. Me siento como un pequeño mono. Me da pánico, huyo de ahí“, relató.

Pese a su timidez a aparecer en público, tiene que participar en actividades promocionales para sus producciones. Eso sí, trata de acudir a la menor cantidad posible de eventos.

“Simplemente hay que hacerlo. Pero no se vuelve más fácil con el tiempo”, concluyó.