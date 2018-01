Nueva película de Disney sobre el mago Merlín sería dirigida por Ridley Scott

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 20:21

“The Merlin Saga” sería el nombre de un nuevo proyecto de Disney, una adaptación cinematográfica de la obra literaria del autor norteamericano, T.A. Barron sobre el famoso mago Merlín.

El escogido para dirigir la primera de las películas sería el británico Ridley Scott (Alien, Prometeo, Blade Runner, Galdiador) de 80 años, pero él todavía no lo ha confirmado.

Según recoge el portal de variedadescontactmusic el famoso hechicero proveniente de la leyenda del rey Arturo y la espada Excalibur contará, en principio, con dos cintas que se centrarán en la juventud de Merlín.

Esa etapa es la que corresponde a los cinco primeros libros de Barron, editados entre 1996 y 2000, que han sido adaptados al cine por Philippa Boyens.

La saga literaria está compuesta de 12 libros por lo que se estima que habrá mago por mucho tiempo. El hechicero ya cuenta con una película animada de Disney de 1963, “La espada en la piedra”.

Ridley Scott tuvo un 2017 con varios proyectos, entre ellos “Alien: Covenant”, la precuela de la saga de Alien, con Michael Fassbender, y “All the Money in the World”, con Michelle Williams y Mark Wahlberg.