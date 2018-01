Los directores que dijeron "no" a Star Wars... y a los que Lucasfilm rechazó

Lunes 01 enero de 2018 | Publicado a las 13:27

Estar a cargo de uno de los episodios de Star Wars, la saga más famosa de la galaxia, suena como el sueño de cualquier director. Sin embargo, más de uno ha rechazado la oportunidad.

¿Los motivos? Desde el exceso de trabajo, pasando por las diferencias creativas, hasta el clásico “no es mi estilo”.

Siendo sinceros, no debe ser fácil estar a la cabeza de una película que arrastra más 30 años de historia y millones de seguidores de los más estrictos en el mundo del fandom. Bien lo sabe Rian Johnson, el director del Episodio VIII – Los últimos Jedi, quien ha recibido las loas de la crítica, pero también el rechazo de gran parte de los fanáticos.

La prueba está en Rotten Tomatoes: un 91% de aprobación de los críticos vs. un escueto 51% de la audiencia.

El estilo renovado y algunas sorpresas en la trama, vistas por algunos como una falta de respeto al espíritu de la saga, despertaron la fuerza de varios fans que incluso llenaron Twitter con el hashtag #NotMyStarWars, según reportaron medios como NME y A.V. Club.

El fanático Henry Walsh fue un poco más lejos: inició una petición en el sitio Change.org para que Disney elimine el Episodio VIII del canon oficial y produzca una nueva versión de la película.

Aunque no existen posibilidades reales de que el Jabba del entretenimiento haga caso, ya van casi 70 mil firmas. Y la demanda de Walsh no está sola. El sitio Screenrant recopiló algunas de las peticiones sobre Star Wars más insólitas, entre las cuáles se encuentra que Rian Johnson reconozca que Los últimos Jedi es terrible.

Ante la furia de los fans, Johnson ha sido bastante diplomático. Según dijo en una entrevista a Business Insider, entiende bien que les moleste ver algo diferente a lo que esperan, porque son muy apasionados, así que “no me tomo personal cuando un fanático reacciona negativamente y me ataca por Twitter. Está bien. Mi trabajo es estar ahí para eso”.

Bien por el director, pues ya fue confirmado como el mandamás de la nueva trilogía que seguirá al episodio IX. Más de alguien ya ha manifestado su postura al respecto, aún cuando a estas alturas sea poco más que una anécdota.

El lado oscuro: los que sí querían… pero les dijeron que no

Entonces tal vez no sea tan disparatado que alguien prefiera otros proyectos antes que una Star Wars. En el lado, que llamaremos el oscuro, contrario están los que sí querían, pero a quienes Lucasfilm, la productora a cargo de la franquicia, dijo no.

El más reciente de esta lista es Colin Trevorrow, quien dirigió Jurassic World, desvinculado de la dirección del Episodio IX en septiembre y rápidamente reemplazado por el experimentado J.J. Abrams.

Las razones oficiales: diferencias creativas con Lucasfilm. Trevorrow se unió a una lista que incluye a Josh Trank (4 Fantásticos), cuyo proyecto fue suspendido, y a Phil Lord y Christopher Miller (La gran aventura Lego), reemplazados por el veterano Ron Howard (El código Da Vinci) en la dirección de la próxima película sobre el joven Han Solo a estrenarse en mayo. Howard volvió a filmar casi todas las escenas.

Los que no quisieron

Con un episodio pendiente de la trilogía en curso fechado para 2019, una nueva trilogía confirmada en proceso, y nuevas entregas en la senda de Rogue One y Solo, seguramente no es la última vez que veremos noticias de ese tipo.

Pero como aún no podemos predecir el futuro, vamos al pasado. Estos son algunos de los directores que no quisieron -o no pudieron- poner su sello en la saga.

STEVEN SPIELBERG

Partamos con un peso pesado. El Rey Midas del cine era la primera opción de su amigo George Lucas para dirigir El regreso del Jedi, pero no pudo hacerlo debido a un conflicto con el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por su nombre en inglés).

En 2012, The Guardian reportó que Spielberg había descartado dirigir el Episodio VII porque no era su género, y que aunque durante los 80 había vuelto a mostrar interés en dirigir una Star Wars, Lucas no lo había dejado. “Lo entiendo. Star Wars es el hijo de George. Él sabe que yo tengo Jurassic Park y Raiders”, concluyó.

NEILL BLOMKAMP

El director de Distrito 9 contó a Wired que luego de trabajar en Elysium con el productor Simon Kinberg, éste le propuso trabajar en el proyecto que luego se convertiría en El despertar de la fuerza.

Blomkamp lo rechazó porque no le gusta la idea de adaptar el trabajo de alguien más, particularmente si se trata de una franquicia con demasiadas expectativas que cumplir.

DAVID LYNCH

En una entrevista de 2010, el creador de Twin Peaks contó que se juntó con George Lucas, quien le ofreció dirigir El regreso del Jedi.

Lynch recordó que apenas entró a la casa de Lucas, sintió un dolor de cabeza, y que cuando le mostró “estas cosas llamadas Wookies, el dolor se intensificó (…) Incluso antes de volver a mi casa, corrí a una cabina telefónica, llamé a mi agente y le dije ‘¡No hay manera de que haga esto!’”.

Un año después, Lynch dirigiría su controvertida versión del clásico de ciencia ficción Dune. De todas maneras, insiste en que nunca se arrepintió. Pero para los cinéfilos que aún sueñan con una versión lynchiana de Star Wars, alguien se encargó de hacer un imperdible tráiler de El regreso del Jedi al estilo Lynch (y sí, incluye a Yoda hablando al revés).

GUILLERMO DEL TORO

Otro maestro de la fantasía y el horror que declinó relanzar la franquicia. En 2013, el creador de El laberinto del fauno confirmó a The Playlist que sí recibió una llamada para tomar el trabajo, y que aunque se sintió halagado, en ese momento estaba demasiado ocupado con otros proyectos.

Según Del Toro, los fanáticos acérrimos merecen una película hecha por otro fanático acérrimo, y que por eso le hubiera encantado ver la versión de Star Wars del próximo director en esta lista.

BRAD BIRD

Para quienes, al igual que Guillermo del Toro, se quedaron con las ganas de ver al director de Los Increíbles relanzando la saga, aquí va la explicación.

Bird contó a MTV que al momento de recibir la oferta para El despertar de la fuerza, ya estaba desarrollando con George Clooney lo que se convertiría en Tomorrowland y que no le quedaba tiempo.

Además, refiriéndose a Tomorrowland explicó que “es poco común tener la oportunidad de hacer una película de estas dimensiones que sea original, así que estas oportunidades no se pueden dejar pasar”.

DAVID FINCHER

La visión que el director de El club de la pelea tiene acerca de la primera trilogía es sugerente: “Siempre pensé en Star Wars como la historia de dos esclavos (C-3PO y R2D2) que pasaban de dueño en dueño presenciando la insensatez de sus amos, la insensatez definitiva del hombre”.

Sería interesante ver qué haría Fincher, pero en una entrevista en octubre de este año para el podcast de Empire confesó que cuando le ofrecieron trabajar en El despertar de la fuerza, el principal motivo para decir que no fue el estrés.

“No puedo imaginar la fortaleza intestinal que requeriría”, afirmó. Y aunque en esa ocasión también reveló que hubo conversaciones con Lucasfilm acerca del Episodio IX, ya está confirmado que Abrams será el encargado de cerrar la trilogía que él mismo abrió.

DAVID CRONENBERG

El autor canadiense es otro de los que rechazaron El regreso del Jedi. Cronenberg recuerda que hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana para él, la gente de Lucasfilm le ofreció el proyecto que en ese minuto se llamaba La venganza del Jedi.

Según reporta GamesRadar, el director explicó que “no tardaron demasiado en darse cuenta de que tal vez no era muy buena idea”. Por su parte, Cronenberg estuvo de acuerdo. Su respuesta: “En vez de decir ‘¡Oh, por Dios, sí!’, dije ‘Bueno, en realidad no trabajo con material de otras personas’. Click. No sé hasta dónde hubiéramos llegado, pero todo quedó ahí”.

ROBERT ZEMECKIS

Antes de que George Lucas se decidiera a dirigir La amenaza fantasma, hubo una pequeña posibilidad de que no terminara en la decepción que fue.

Según Ron Howard, Lucas (de quien es sabido que nunca disfrutó el rol de director) le ofreció la dirección a Spielberg y Zemeckis antes de llegar a Howard. Los tres respondieron igual: que el mismo Lucas debía dirigirla.

Además, en esa época el director de Forrest Gump se hallaba trabajando en Náufrago y en Revelaciones. Nunca sabremos si hubiera sido mejor que Zemeckis dirigiera el Episodio I, pero sí sabemos esto: ver una escena con Padme gritando Run, Anakin, run hubiera sido divertido.

BONUS TRACKS:

J. J. ABRAMS, el responsable del lanzamiento de la última trilogía, también está incluido en esta lista, aunque a medias. Según reportó The Guardian, al recibir la primera llamada de Lucasfilm, Abrams rechazó la oferta porque no quería convertirse en el “tipo que hace secuelas”.

Irónicamente, su temor provenía del éxito de sus dos exitosas películas que renovaron el universo de Star Trek. Fue su esposa quien al final lo convenció de usar esa misma fuerza en Star Wars.

RIDLEY SCOTT declaró en una entrevista para Vulture que nunca le han ofrecido dirigir una Star Wars. ¿Por qué incluirlo aquí, entonces? Por su explicación: “Soy demasiado peligroso para Lucasfilm”, aseguró.

¿El motivo? “Porque sé lo que hago. Creo que a ellos (los productores) les gusta tener el control, y a mí también. Cuando tomas a un tipo que ha hecho películas de bajo presupuesto y de pronto le entregas US$180 millones, no tiene ningún sentido. Es estúpido”.

Scott sabe de lo que habla. El director de Blade Runner es reconocido por su eficacia y la rapidez con que trabaja en sus películas, ya sea con presupuestos grandes o pequeños.

PAUL THOMAS ANDERSON tampoco ha sido invitado a trabajar en una película de Star Wars y, afirma, entiende por qué, pues él mismo sabe cómo sería su versión: “Terriblemente larga y depresiva, probablemente”.

El aclamado cineasta confesó que no le molestaría trabajar en un relato acerca de los rebeldes contra el imperio, “especialmente ahora que es una buena época para una historia acerca de una alianza rebelde otra vez”.

Además, declaró su fanatismo por la saga y que lo que le interesa saber ahora, más que nada, es la verdad acerca de los padres de Rey. Estamos con él, sin duda.