Explican por qué las descripciones de Netflix no son tan precisas

Si te demoras mucho en elegir qué ver en Netflix o te quedas pensando si no entiendes las sinopsis o si éstas no tienen sentido, no te preocupes, no eres el único.

Puede ser por un simple error o descuido de quienes se dedican a escribir estos textos, pero se sorprenderán al saber que se trata de un círculo vicioso de frustración de quienes trabajan en ellos.

“No nos pagan lo suficientemente bien para ver las películas”, dice Ealasaid Haas, quien fuera escritor de sinopsis en la plataforma de streaming.

Si bien, no a todos los usuarios les importa leer las descripciones de las películas, algunos se conforman sólo con ver el tráiler, otros sólo le dan play y se dan un tiempo para ver cómo avanza o cambian la programación.

Sinopsis inentendibles

Errores y descripciones que parecen de otras películas todas con estilos completamente diferentes.

Para Heathers (1989): “Palabras viciosas, bromas mortíferas y notas de suicidio bastante pequeñas. Bienvenido a la camarilla más popular en la escuela”.

En los casos de He-Man y los Maestros del Universo (1984): “Cinco palabras mágicas convierten un bistec en un bárbaro. El mundo es tuyo cuando tienes un gato de batalla y una espada ancha”.

Lo anterior es sólo un ejemplo de algunas sinopsis que son difíciles de entender o que simplemente no tienen ningún sentido para alguien que no está familiarizado con la película o serie.

Y si de errores se trata, la plataforma de streaming tiene algunos notables en sus descripciones, como sucede con “How I Meet Your Mother”, ya que cuando su protagonista Ted Mosby está contando la historia en el 2029 y no en el 2030 como lo explican en la página.

Según consigna el sitio de variedades, Pousta, la escritora de The Outline Ann-Derrick Gaillot tuvo la misma duda que muchos usuarios, así que escribió a Netflix.

“¿Quién escribe las sinopsis de las películas?”, preguntó. Y el representante de la compañía le dijo que le enviarían un artículo, pero cuando le dijo si les podría conceder una entrevista, éste se negó. “No tengo nada que compartir, pero gracias por consultar”, le dijo.

i love the netflix single-sentence synopses. Whose job is that? Can I have it? pic.twitter.com/LjNYEI2LFu — betsy (@betsw) 18 de agosto de 2016

“Amo las sinopsis de una frase de Netflix. Qué trabajo es ese? Puedo tenerlo?”, escribió la usuaria.

Asimismo, la escritora recordó que las descripciones de los DVDs eran antes mucho más detalladas y las contraportadas de los VHS seguían esa misma estructura. “Eran más serias, pero sin perder el hilo y sin hacerte perder el tiempo, porque te estaban diciendo algo”, explicó.

Gina Keating escribió el libro “Netflixed: la épica batalla por los ojos de América”, y al ser consultada por ¿quién escribe las descripciones? su respuesta fue: “Han utilizado contratistas para escribir descripciones de películas y subtítulos en el pasado, pero no sé si todavía lo hacen”.

¿Cómo lo hacía Ealasaid Haas?

Este crítico de cine y escritor técnico que se dedicó a escribir las descripciones durante 2004 y 2005, básicamente obtenía una hoja de cálculo con una lista de las películas y luego un poco sobre de información sobre la misma para poder asegurarse de obtener la versión correcta.

“Luego buscaba en Google, imaginaba de qué se trataban y escribía eso como una sinopsis de un párrafo que sale de las mangas de Netflix”, dijo. De esa manera, confirma las sospechas de todos y todas.

La descripción de Mulan en Netflix parece la descripcion de un feminista en twitter♥️ pic.twitter.com/XNfqoKyvr2 — EXTRA (@miguelbrid97) 2 de diciembre de 2017

Haas aclaró que nadie en ningún momento le dio un manual de estilo, pero sí le pidieron que escribiera todas las descripciones de las películas como si todas hubieran ganado un premio importante o si en ellas los protagonistas fueran destacados o actores conocidos.

Agregó que si las películas no siempre coinciden con las sinopsis se debe a que “no nos pagaron lo suficiente como para que podamos ver las películas (…) Así que escribíamos las descripciones en base a lo que encontramos en línea. Eso podría ser un poco desafiante”.

vi la descripcion de netflix del cap de friends donde rachel cuenta q estuvo con una mina cuando era mas joven y ponen "cuenta un secreto perturbador de su pasado" dale cool — juan (@juanchoripan_) 9 de noviembre de 2017

La escritora Ann-Derrick Gaillot envió a Netflix la información de que les pagan mal a sus escritores de sinopsis, no ven las películas, no tienen tiempo para dedicarse exclusivamente a eso ni les pagan lo suficiente para solamente ver películas, así que se transforma en un círculo vicioso.

Entonces ¿qué es lo único que pueden hacer? Se la pasan leyendo otras sinopsis y todo se transforma en otro círculo vicioso, pues finalmente leemos las descripciones de las descripciones que la gente lee en internet.

“Necesitaban una gran cantidad de sinopsis en poco tiempo, pagaban el salario mínimo. Entonces saquemos cuentas. Película en promedio dos horas, más veinte minutos para escribir -finalmente- la reseña”, explicó Haas, quien sólo trabajó un año en eso.

La respuesta de Netflix

“Todos los escritores de sinopsis de Netflix son escritores profesionales de tiempo completo y experimentados, que provienen de periodismo digital e impreso, de estudios de cine y escritura creativa. Muchos tienen 10 o más de 20 años de experiencia y esto también incluye personal bilingüe que aporta experiencia en contenido regional. Sus objetivos clave son crear sinopsis precisas al 100% y brindar la experiencia de entretenimiento más confiable posible para ayudar a brindar a los espectadores información contextual importante sobre un título“.

De la misma forma explicó que no es necesario ni les exigen que vean todo el contenido, porque está todo gratis y en Internet. Pero para su contenido original sí lo hacen.