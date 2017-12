"Los últimos jedi" no rompió tradición de "Star Wars" aunque muchos creen lo contrario

Esta semana se estrenó Star Wars: Episodio VIII – Los últimos jedi, la nueva entrega de la saga, la cual ya ha recaudado 450 millones de dólares a nivel mundial durante su fin de semana de estreno.

La cinta ha recibido críticas mixtas por parte de los fans, sin embargo, algo en lo que todos están de acuerdo es que este filme rompió una tradición de Star Wars… o eso creían, porque no es así.

Muchos han comentado en redes sociales que, durante la película, ningún personaje dice “tengo un mal presentimiento sobre esto”, icónica frase que siempre aparece en las entregas de la serie cinematográfica.

No obstante, el director Rian Johnson salió a desmentirlos por medio de su cuenta en Twitter, afirmando que la frase sí está en el filme.

It’s in there!

La única explicación a esta interrogante es que la frase haya sido dicha de manera “oculta”. En ese sentido, una teoría que se ha popularizado en redes sociales, es que uno de los droides podría haberla pronunciado.

Según indica el portal sobre cine Screen Rant, algunos fanáticos creen que BB8 la habría dicho en una escena en que Poe Dameron quiere realizar una arriesgada maniobra.

"I've got a bad feeling about this." pic.twitter.com/gGBhIQfFXA

— Adam Frazier (@AdamFrazier) December 15, 2017