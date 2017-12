"Star Wars: The Last Jedi" logró histórica taquilla en su primer día en salas

La última entrega de la saga Star Wars, “Star Wars: The Last Jedi”, alcanzó un valioso récord en su primer día en Estados Unidos: de acuerdo a cifras oficiales, el filme se convirtió en la segunda película más taquillera en la historia de dicho país, con 45 millones de dólares en recaudación. Esto, sólo con las funciones previas al lanzamiento comercial de la cinta.

El hito ubica a la película detrás de su predecesora: “Star Wars: The Force Awakens”, que en 2015 llegó a los 57 millones de dólares de recaudación bajo las mismas condiciones. Los datos fueron recopilados por el portal especializado Box Office Mojo.

De acuerdo a las proyecciones del sitio, la cinta que dirigió Rian Johnson podría alcanzar los 200 millones de dólares en su primer fin de semana en salas estadounidenses. “Star Wars: The Force Awakens”, por su parte, registró 248 millones de dólares en su primer fin de semana, ostentando el récords del primer lugar.

Pero lo anterior sólo se remite a Estados Unidos. En el extranjero, la producción podría sumar 425 millones de dólares en recaudación durante su semana de debut. De lograrlo, el filme se ubicaría detrás de “The Fate of the Furious” (2017) que obtuvo 542 millones de dólares; “Star Wars: The Force Awakens” con 529 millones de dólares; “Jurassic World” con 525 millones de dólares; y “Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2” (2011) con 438 millones de dólares.