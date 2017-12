Creadores de Los Simpson explican por qué Maggie aún es un bebé

Con 29 temporadas emitidas hasta hoy, Los Simpson es una de las series más importante en la historia de la televisión.

Después de todo, ¿quién no ha reído con las locuras de Homero, el inepto trabajo del Jefe Górgory o la actitud maquiavélica del Señor Burns?

Sin embargo, y a pesar de la tremenda cantidad de seguidores que la producción ha cosechado durante casi 30 años, aún quedan algunas dudas que ni siquiera los más fanáticos han podido responder.

Una de ellas tiene que ver con la edad de Maggie. Considerando que Los Simpson se estrenó en 1987, cuando el mundo era muy diferente al actual, son muchos quienes creen que la bebé de la familia debería -al menos- haber crecido un par de años.

Precisamente esta fue la interrogante que un usuario de Twitter planteó en su perfil, con el fin de encontrar una respuesta ante la eterna infancia de la menor del clan.

Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever…. how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!? 🤔

— Brian Fink (@brianfink) December 11, 2017