Un "renovado" Ash protagoniza el primer teaser de la próxima película de Pokémon

A pesar de que Pokémon estrenó hace sólo algunos días su más reciente película “Yo te Elijo”, la franquicia dio a conocer el primer teaser de su próxima cinta.

Se trata de una co-producción entre Oriental Light and Magic (OLM), el estudio que históricamente ha estado detrás de la animación, y WIT studio, la misma que estuvo a cargo de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Si bien en el breve adelanto de solo 30 segundos no se dan a conocer mayores detalles, sí permite sacar algunas conclusiones.

La más llamativa tiene que ver con el diseño de Ash Ketchum, quien lucirá diferente en relación a las anteriores entregas. Además el protagonista tendrá una nueva vestimenta.

Pero eso no es todo, ya que además aparece un nuevo personaje femenino, quien tiene un colorido cabello.

En tanto, en el final del teaser se puede oír la versión japonesa del tema que despertaba a Lugia, por lo que se presume con que este pokémon tendrá un rol primordial en la historia.

Junto con el adelanto se reveló el primer afiche promocional de la película, la que se estrenará en Japón el 13 de julio de 2018.