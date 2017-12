A Christmas Prince, la película original de Netflix que todos odian amar

Hace algunas semanas Netflix estrenó su primera película original de navidad, la que no ha pasado desapercibida para sus usuarios.

Hablamos de A Christmas Prince (Un príncipe de Navidad),una cinta cursi y cliché que ha despertado amor y odio entre los espectadores.

La película cuenta la historia de una sencilla periodista asignada a escribir un reportaje sobre un joven y guapo príncipe con reputación de playboy, que está a punto de convertirse en rey.

Al llegar al Palacio se hace pasar por la maestra de la hermana del príncipe para poder acercarse a él y encontrar material para su artículo, sin embargo, a medida que pasan tiempo junto, descubre que el hombre no es tan superficial como ella creía y termina enamorándose de él.

La producción dirigida por Alex Zamm cuenta con la actuación de Rose McIver, Ben Lamb, Alice Krige y Honor Kneafsey, quienes dan vida a una trama que fusionó todos los clichés de comedias románticas con películas de navidad, creando un filme lleno de descuidos y cursilería que terminaron por conquistar al público.

A través de redes sociales es posible encontrar una infinidad de simpáticos comentarios y acotaciones sobre la película que hace aún más divertida la experiencia de verla.

Hoy vi devuelta #AChristmasPrince y la verdad que es una de mis películas favoritas de este año. Si es cliché 💯 no hay duda, que tiene similitud con otras comedias románticas también cierto. No lo niego, pero es que me enamoré. Mi bebé Rose 😍😍😍 y new crush Ben — Please dont hurt my babies (@MiLorenaDeanes) 4 de diciembre de 2017

“El momento en que quise tirar mi teléfono contra la pared”

The moment I wanted to throw my phone against the wall. #AChristmasPrince pic.twitter.com/9jPJE5pRWm — Krystal Pearson (@tinyypearson) 6 de diciembre de 2017

“#AChristmasPrince es oficialmente la peor película que se haya hecho y les pido a todos que la vean INMEDIATAMENTE”

#AChristmasPrince is officially the worst film ever made and I urge you all to watch it IMMEDIATELY — Megan Black (@_megan_louise_b) 6 de diciembre de 2017

“No puedo creer que #AChristmasPrince sea una película real en 2017”

I can’t believe #AChristmasPrince is a real film in 2017 — Hannah Nankervis (@hannahrachel123) 6 de diciembre de 2017

“Esa película es una basura.

Y me encantó cada segundo.

#AChristmasPrince”

That movie was garbage. And I loved every second of it.#AChristmasPrince — A Christmas Prince #1 Fan (@JennaGuillaume) 5 de diciembre de 2017

“Ver #AChristmasPrince fue como dar un abrazo cálido. Sabías exactamente lo que venía, y que todo iba a estar bien. Gracias, @Netflix”

Watching #AChristmasPrince was like getting a warm hug. You knew exactly what was coming, and it was all going to be OK. Thanks, @Netflix — Aije (@SailorTortilla) 30 de noviembre de 2017

Y sin más preámbulos… puedes revisar aquí el tráiler de A Christmas Prince