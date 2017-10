Julia Roberts interpreta 26 de sus películas en menos de 10 minutos

Sólo bastaron 9 minutos y 45 segundos para que Julia Roberts, con ayuda del animador y cantante James Corden, interpretara 26 películas de su repertorio, mientras espera el estreno de su nuevo film “Wonder”.

Como invitada especial del programa de Corden el pasado miércoles, Julia decidió dar un vistazo al pasado junto al animador, en un divertido “sketch” que regresó a las primera producciones de la actriz.

En menos de 10 minutos, ambos intepretaron escenas de Notting Hill, Mona Lisa Smile, Larry Crowne, Runaway Bride, Steel Magnolias, Charlie Wilson’s War, Mystic Pizza, America’s Sweethearts, Eat Pray Love, Closer, Pretty Woman, Valentine’s Day, Mother’s Day, Stepmom, Wonder, Mirror Mirror, Flatliners, Hook, Charlotte’s Web, Erin Brockovich, The Pelican Brief, Sleeping With the Enemy, Mary Reilly, Ocean’s 11, Ocean’s 12 y My Best Friend’s Wedding.

Corden colaboró con la actriz de 49 años, usando pelucas, disfraces y aprendiéndose las líneas más famosas de toda su carrera. En tanto, no pudo contener su emoción ante tal invitada.

Hay que recordar que “Wonder” se estrenará el próximo 17 de noviembre, y será protagonizada por Julia y el actor Owen Wilson.

Revisa aquí el video: