Los Simpson parodia a Game of Thrones y El señor de los anillos en estreno de temporada 29

La serie animada Los Simpson estrenó el primer episodio de su temporada 29 este domingo en América del Norte, donde sorprendió a los fanáticos con un capítulo completo en homenaje a la fantasía épica.

Durante el show, los famosos personajes parodiaron a distintos exponentes del género, destacando la serie Game of Thrones de HBO, basada en la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin, la cual tuvo la mayor cantidad de referencias.

Además, la trilogía de El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien y que tiene una premiada adaptación cinematográfica de Peter Jackson, también apareció numerosas veces.

En el episodio, en vez de llamarse The Simpson, la familia llevaba el nombre de The Serfsons y contó con la participación especial del actor Nikolaj Coster-Waldau, quien da vida a Jaime Lannister en Game of Thrones.

En este caso, Coster-Waldau interpretó la voz del hermano gemelo de Marge, a quien puedes ver en las siguientes imágenes:

El argumento del episodio se basa en que la madre de Marge es convertida en un caminante blanco y la única forma de salvarla es que Lisa haga magia ilegal.

Luego, vienen más problemas cuando el rey descubre la magia ilegal de Lisa y la secuestra. Es ahí cuando Homero debe iniciar una cruzada para salvarla, relata el portal estadounidense Cnet.

Una de las referencias a Game of Thrones que más ha llamado la atención de los fans es cuando la cabeza de Ned Flanders aparece exhibida sobre un muro, de forma similar a cómo le ocurre a Ned Stark en la saga de George R.R. Martin.