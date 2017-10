Constanza Picolli muestra su lado más desafiante en nueva sesión de fotos

Tiene sólo 24 años y lleva 13 de carrera, la que sigue avanzando a pasos agigantados. Pero a pesar de su éxito, y de incluso tener su propio centro de estética, Constanza Picolli mantiene su personalidad dulce y sencilla.

Por ello no le molesta demasiado ser constantemente criticada por su estilo en Maldita Moda. Y es que asegura que su ropa la elige según su estado de ánimo y hasta hace poco no le prestaba mayor atención.

“Me han criticado harto, y hasta de repente les he encontrado la razón, es que el tema de la ropa no me preocupa mucho en general, y recién ahora me estoy aprendiendo un poco más”, señaló en conversación con BioBioChile.

Pero a pesar de esto, Coni -como la llaman sus amigos- se ha convertido en un rostro reconocido en Instagram, donde cuenta con más de 500 mil seguidores, gracias a lo cual también se ha convertido en rostro de importantes campañas de diferentes marcas como la última lanzada por Always, la cual la toca profundamente.

“La campaña me identifica por completo, porque es una campaña para reforzar la seguridad de las niña en sí mismas y en lo que quieran hacer con sus vidas, sin que nadie las detenga”, aseguró.

Ese mismo apoyo fue el que recibió de sus padres cuando comenzó en la actuación a los 12 años en la serie BKN. “Es algo que hicieron conmigo, mis padres siempre reforzaron lo que quería hacer y me apoyaron en todo, pero no todas las niñas tienen eso, y la idea es que aprenden a sentirse seguras para hacer lo desean”, confesó.

Pero a pesar de contar con todo el cariño familiar, la joven explica que si bien no perdió parte de su infancia, sí maduro mucho antes que el resto de sus compañeras. “No perdí nada de mi niñez, mi familia, mi papá, y en especial, mi mamá, hicieron que yo viviera todas las etapas de mi vida como correspondía, a pesar que igual trabajaba, y trabajaba mucho, siento que no perdí ninguna etapa de mi niñez”, afirmó.

“Maduré un poco antes, es verdad, porque al fin y al cabo, aunque sea un juego, es un trabajo, y obviamente se tiene que madurar en muchos aspectos y mucho antes que mis compañeras de colegio, porque tienes responsabilidades, contratos, horarios, etc.”, aseguró.

Su camino por la televisión

Tras su paso por BKN y Karkú, en 2010 dio el salto a las teleseries en La Familia de al Lado y posteriormente se unió a Aquí Mando Yo (TVN), Dos por Uno (TVN), Mamá Mechona (Canal 13) y 20añero a los 40 (Canal 13).

Hace cerca está sin televisión, aunque dice estar tranquila. “Estoy contenta, tengo mi pega (su centro de estética) y soy muy feliz en ese sentido, cuando salga algo realmente bueno y que me interese lo voy hacer”, sentenció. “Me gustaría más partir en un proyecto que entrar a uno que ya existe, pero uno nunca puede descartar nada”, agregó.