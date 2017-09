6 veces en las que vimos bromas para adultos en series infantiles... y no nos dimos cuenta

Hace algunos días la serie animada La Abeja Maya se vio involucrada en una polémica luego que una madre se percatara de un obsceno detalle en una de sus escenas.

Se trata de un easter egg en el que aparece nada menos que un pene tallado en un árbol en el capítulo 35 de la primera temporada, dibujo que permaneció oculto por cuatro años.

Luego de conocerse el hecho, Netflix decidió sacar de su catálogo dicho episodio, mientras que la productora a cargo de la serie ofreció sus disculpas públicas, y aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.

Si bien no se sabe con certeza cuál fue la razón que tuvo la persona para dejar este particular recuerdo en la serie, lo cierto es que no es primera vez que ocurre en este tipo de producciones.

Anteriormente ya se han vistos casos en que los encargados de series infantiles han incorporado bromas de adultos entre sus escenas. Independiente de las intenciones, muchas de estas suelen pasar desapercibidas para la mayoría.

Y aunque claramente el dibujo que vimos en La Abeja Maya fue de un calibre mayor, a continuación revisaremos 6 casos en los que vimos bromas para adultos en series que estaban dirigidas para los más pequeños.

1- Hey Arnold!

En uno de los capítulos, el abuelo revela a Arnold uno de sus grandes deseos frustrados: tener un diploma de graduación.

“Lo que siempre quise, y que nunca tuve”, confesó el anciano, ante lo que su nieto le replicó: “¿Y no puedes volver a la escuela?”.

“No puedo Arnold, soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas como para terminar la escuela”, contestó el abuelo.

“No eres tan viejo. Y todavía te quedan muchas células cerebrales”, afirmó el protagonista, ante lo que el aludido sentenció: “No… no desde Woodstock”, en clara alusión al consumo de marihuana.

2- Bob Esponja

En uno de los capítulos de esta popular serie animada de Nickelodeon, Bob Esponja le da dos pastillas de jabón a Gary.

Hasta ahí todo normal, salvo por el consejo que le da al caracol: le recuerda que no debe dejar que se le caigan. El comentario hace alusión al mito del jabón en las cárceles.

3- The Santa Clause

Aunque esta película, producida por Walt Disney y que en Latinoamérica es conocida como Santa Cláusula, no es 100% infantil, si podríamos catalogarla al menos como “familiar”.

Sin embargo, posee bromas que los más pequeños no entenderían. Una de ellas ocurre cuando Scott vuela por primera vez, momento en el que su hijo le dice: “Guau, estás volando”.

Ante esto, su padre le contesta: “Está bien, estoy acostumbrado a ello. Viví en los 60”, en una clara alusión al consumo de alucinógenos.

4- Rugrats

De seguro son muchos los que crecieron junto a esta icónica serie animada, aunque también es probable que pocos se hayan dado cuenta del siguiente detalle.

Cuando el abuelo de Tommy Pickles lleva a los niños a arrendar algunas películas, se reserva uno para él.

Lo “curioso”, es que según dice la verá cuando ellos “se vayan a dormir”. El nombre de la cinta es “Lonely Space Vixens”.

5- Aladino

En la película animada producida por Walt Disney, lanzada en 1992, participó el actor Robin Williams , quien prestó su voz para el genio.

Precisamente se trata de uno de los personajes más recordados y queridos de la cinta, debido principalmente a su humor, el que en ocasiones era bastante más para adultos.

Es así como uno de sus chistes “escondidos” se da durante la boda de Aladino con Jazmín, momento en el que comienza a sentirse un terremoto.

“Pensé que la tierra no debía moverse hasta la luna de miel”, señaló el genio, haciendo referencia a los orgasmos.

6- Shrek

Un detalle que para muchos ha pasado desapercibido durante todos estos años, es que el apellido de Lord Farquaad fue elegido por una razón bastante especial.

Esto, ya que en inglés suena bastante similar a “fuckwad”, término que se utiliza para referirse a alguien poco agradable.

Aunque en español pierde esta connotación, de igual forma queda en claro que los guionistas de Dreamworks tienen un muy buen sentido del humor.