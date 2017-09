Actriz de GOT Jessica Henwick cuenta cómo se enteró de que su personaje moriría

La serie Game of Thrones es muy conocida por varias cosas: increíbles batallas, una historia intrincada, dragones, e incestos.

Todas estos aspectos son parte del éxito de la producción, pero si hay uno que mantiene a la gente hablando y especulando, es quien sufrirá la próxima muerte brutal.

Si ya es una conversación llena de estrés para los fans, imaginen cómo debe ser para los actores que interpretan esas escenas.

Por eso, si alguna vez te has cuestionado cómo los productores de The Game of Thrones dan la noticia a los actores a los que les llegó su hora dentro de la serie, entonces no te lo preguntes más.

Jessica Henwick, quien interpreta a Nymeria Sand, tuvo un final bastante dramático en el último episodio, llamado Stormborn, una muerte que descubrió minetras trabajaba en el rodaje de Marvel / Netflix, Iron First.

Jessica reveló que recibió una llamada de los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B.Weiss, para discutir sobre su personaje en la séptima temporada, consignó el sitio informativo Unilad.

“Tan pronto como te enteras de que más de uno de ellos te está llamando, tú sabes lo que eso significa. Si es sólo uno probablemente es para hablar de la historia. Pero si son los dos, entonces lo sabes”, explicó la actriz.

Y así es como sucede. Si tienen el privilegio de recibir una llamada tanto de los Davids (o los “Doble Ds” como Jessica los llama), entonces es mejor empezar a buscar otro trabajo cuanto antes.

En el caso de Jessica, los Doble Ds fueron bastante insistentes en que ella regresara para completar el viaje de su personaje.

“Es muy importante que vuelvas. De lo contrario, tu personaje desaparecerá y los fans nunca obtendrán una resolución”, le dijeron.

Lo bueno de esto es que están pensando en la resolución de todos los personajes, no sólo en los más centrales, algo que podría ser evidencia de lo entretenido que es escribir el guión.

Incluso personajes como Benjen Stark eventualmente regresaron a la pantalla, cuando los seguidores de la serie creían que nunca volverían a oír hablar de él.

Aún así, debe ser horrible recibir “esa” llamada telefónica.