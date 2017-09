Ariel Levy explica su acento mexicano tras burlas en redes sociales

Desde principios de este año, Ariel Levy se instaló en México para emprender nuevos desafíos profesionales que lo tienen muy contento. Desde la exitosa coproducción chileno-mexicana “Hazlo como Hombre”, dirigida por Nicolás López a tres nuevos proyectos cinematográficos en su agenda.

Sin embargo, hace un tiempo las redes sociales no le perdonaron su acento mexicano en la entrevista para promocionar la cinta, por eso en una entrevista con el periódico nacional El Mercurio aclaró por qué está hablando así.

“En los últimos meses he asistido a talleres de actuación y a perfeccionar mi acento mexicano. No me he sentido discriminado ni víctima de una competitividad salvaje, pero es cierto que las historias que se cuentan son de mexicanos, y por eso hay que trabajar bien el acento”, explicó Levy. Agregó “acá, si haces bien el acento, puedes hacer lo que quieras”.

Según el protagonista de “Qué Pena tu Vida”, intenta hablar como mexicano todo el día para no perderlo, pese a que está consciente de que en Chile “piensan que anda como futbolista”, pero se lo toma con mucho humor. “En la propia agencia que me maneja me aconsejaron dar entrevistas con acento, porque si te escuchan hablando como chileno te pueden encasillar“.

En enero Ariel Levy estrenará en Chile “No Estoy Loca”, la nueva cinta de su amigo y colaborador habitual, Nicolás López, y acaba de presentar en Colombia “De Regreso al Colegio” de Antonio Merlano.