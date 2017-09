Chica Disney Dove Cameron: tuve una niñez muy oscura

La actriz Dove Cameron es una joven a la que le va muy bien, tiene un exitoso show en Disney Channel, tres películas y un musical en vivo. Con ese currículum cualquiera podría decir que su vida es miel sobre hojuelas, pero la verdad es que ella no lo considera así.

A una edad temprana, perdió a su padre, lo que le ha provocado una constante lucha con la ansiedad. “He tenido la infancia más loca imaginable”, dijo Cameron. Y agregó “fue tan oscuro”. Pese a que no ha tenido problemas para referirse a este tema en el pasado, también afirma que ha encontrado maneras de superarlo, consignó el sitio de la revista Seventeen.

“La luz en mi vida se convirtió en un medicamento”, afirmó. “Y era como si yo me rehusara a tener esa oscuridad en mi vida, porque sabía lo que era ir al lugar más oscuro posible y por eso, tienes muy claro lo que importa y lo que no. Ha sido una bendición”, explicó la joven estrella.

Para Dove Cameron su complicada infancia le hizo entender lo que realmente importa cuando se es adulto. “Cuando no estás sometido a la tragedia, la pérdida o la oscuridad puede ser un poco confuso, porque piensas que muchas cosas pequeñas realmente importan o que pueden afectarte más fácilmente … y creo que es verdad. Creo que si piensas que algo te va a afectar, no creo que nada sea peor que la verdad de alguien. Es sólo nuestra experiencia y cada día me siento muy optimista, pero es por eso”.

Y aunque no siempre es fácil, la actriz de 21 años concluyó con un esperanzador mensaje que sus seguidoras agradecerán. “Si alguna vez me siento abatido … trato mucho con la ansiedad”. Agregó “pero la ansiedad es fugaz. La ansiedad te lleva hacia arriba y hacia abajo. Y la ansiedad viene y va. Así que nunca me siento mal por días completos. Y si lo hago, sigo adelante, porque sé que va a pasar. Tengo ejemplos de mi vida que puedo dibujar en momentos en los que ha venido y desaparecido.