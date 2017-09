Adelantos de nueva temporada de American Horror Story perturban a tripofóbicos

Este 5 de septiembre se estrena la séptima temporada de la serie de terror de Fx, American Horror Story, que en esta ocasión lleva por nombre “Cult”.

Recordemos que en cada ciclo, la serie tiene una temática diferente y en esta ocasión se enfocará en las fobias más comunes de las personas.

De hecho, en todos sus avances hay algo que ha llamado especialmente la atención: resultan especialmente perturbadores para quienes tienen tripofobia.

La tripofobia no es más que el temor o repulsión irracional a los patrones de agujeros. Suena muy extraño, pero se calcula que alrededor de un 16% de la población mundial la padece, tal como les contamos hace un tiempo en BioBioChile.

Aunque parezca increíble para algunos, un tripófobico siente aversión o miedo de cualquier objeto o incluso una imagen que tenga una serie de agujeros o dibujos reiterados de orificios, al punto de llegar a los ataques de pánico o desmayos en casos extremos.

Por lo mismo, muchas personas con algún grado de tripofobia han manifestado lo espeluznante que le han resultado los pequeños adelantos que durante todo agosto y estos primeros días de septiembre ha mostrado el show de Fx.

Un cerebro de nido de abeja, una pierna de panal de abeja y una lengua con un montón de agujeros que cubren su superficie han hecho que muchos usuarios sientan escalofríos.

“Mi tripofobia está tan desencadenada así que eliminen esto o no veré su show”

my trypophobia is so triggered delete this or I won't watch your show https://t.co/pRb0ankiu8 — John Pierron (@John_the_cow) August 23, 2017

“Puede American Horror Story tranquilizarse con sus promos, tengo tripofobia”

can ahs chill w their promos I have trypophobia — leia organa (@imnojedi) August 23, 2017

Puedo demandar a AHS Cult por sus poster de tripofobia.

Can I sue FX for the AHS Cult trypophobia posters — T (@TORlLERMA) August 23, 2017

¿Aún no entiendes de qué hablamos? Revisa las promociones que tanto resquemor provocan.

You'll be buzzing soon. We arrive Tuesday 10PM on FX. #AHSCult pic.twitter.com/N7syTRhaPi — AmericanHorrorStory (@AHSFX) September 2, 2017

A pesar de que no es reconocida oficialmente por la Asociación Americana de Psiquiatría, esta fobia se señaló por primera vez en Internet en 2005, según indica el portal estadounidense Unilad.