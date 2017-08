Broma del Equipo Olímpico de EEUU sobre personaje de "Game of Thrones" saca risas a fans

El domingo pasado se emitió el sexto episodio de la séptima temporada de la serie Game of Thrones, el cual quedó en una impactante escena en que el Rey de la Noche (Night King) revive a Viserion, transformándolo en un dragón de hielo o en un espectro -aún no está claro-.

En aquella secuencia, algo que llamó mucho la atención de los fans fue la precisión con que el Rey de la Noche arrojó la lanza de hielo al matar a Viserion.

Y es que el movimiento que hizo fue digno de los Juegos Olímpicos. Aquí puedes verlo:

Así también lo piensa el Equipo Olímpico de Estados Unidos, el cual publicó en su cuenta oficial en Twitter un divertido mensaje al respecto.

“¿Alguien tiene la información de contacto del Rey de la Noche para que podamos reclutarlo para lanzamiento de jabalina?”, publicó el equipo.

Anyone have the Night King's contact info so we can recruit him to throw javelin? #GameOfThrones pic.twitter.com/7uUiEDL1xs

La broma ha sacado risas entre los seguidores, quienes han respondido con memes a la ocurrencia:

Sorry to disappoint but looks like he has already decided to represent the Kangaroos. pic.twitter.com/CvLVqTHsis

— Sammy Jackrabbit (@JackrabbitSammy) 21 de agosto de 2017