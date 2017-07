Filtran fotos del verdadero rostro de Snoke, el gran villano de Star Wars

La ansiedad de los fans de Star Wars aumenta con cada día que pasa, y es que poco a poco se han ido revelando detalles de la próxima entrega de la saga, que llegará el 15 de diciembre de este año.

The Last Jedi, es el nombre de la cinta que se estrenará en cines dos años después de Star Wars: The Force Awakens.

Es en este contexto, en el que se filtró una serie de imágenes de los personajes de la historia y que incluye por primera vez un vistazo al rostro de Snoke, el malvado villano que hasta ahora sólo se conocía como un holograma.

Las fotos fueron reveladas por el Twitter @starwarsstuff, donde se aprecia también imágenes de Rey (Daisy Ridley), Luke Skywalker (Mark Hamill), Finn (John Boyega) y Kylo Ren (Adam Driver).

Lo que sabemos hasta ahora sobre la historia de la cinta, es que Rey se convierte en aprendiz de Luke Skywalker. Mientras que el Líder Supremo Snoke y Kylo Ren, parecen no haberse rendido.



Revisa acá las imágenes filtradas