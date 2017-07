El tráiler de Game of Thrones que dejó ansiosos a sus fans en la Comic Con

“Juego de Tronos” reveló este viernes en Comic-con de San Diego un nuevo tráiler en el que los ejércitos de los Siete reinos se preparan para la guerra, mientras una horda de muertos vivientes también marcha.

La reina Cersei advierte a la corte en Desembarco del Rey de la llegada de la Madre de Dragones, Daenerys Targaryen, quien arribó a Poniente en el primer capítulo de la séptima temporada que se estrenó el domingo pasado.

Están los usuales combates, amplios panoramas y la politiquería, pero también aparece Melisandre aconsejando a Daenerys sobre que ella no necesariamente puede ser la única elegida.

“Creo que tienes un papel, pero también otro”, dice la Mujer de Rojo a la Madre de Dragones al final de Tráiler.

Según la mitología de “Juego de Tronos”, el héroe que salvó a la humanidad de los Caminantes Blancos hace miles de años está destinado a renacer para salvar al mundo nuevamente.

No está claro si Melisandre se refiere a Jon Snow, el recién coronado Rey del Norte, a quien conoció en la quinta temporada, pero seguramente sí.

Desde su debut en 2010, la fantasía épica ha ganado 38 Emmys, más que cualquier otro show de ficción, pero los creadores David Benioff y D.B. Weiss anunciaron el año pasado que terminaría con 13 episodios distribuidos en dos temporadas.

Como la temporada comenzó más tarde de lo previsto, es la primera vez que un panel de “Tronos” participa en Comic-con con el programa fresco en las mentes de los fanáticos.

Nueve miembros del elenco acudieron al famoso festival de Comic de San Diego, junto con Abby, el perro de Alfie Allen (Theon Greyjoy).

Aunque estuvieron ausentes los favoritos Peter Dinklage (Tyrion), Emilia Clarke (Daenerys) y Lena Headey (Cersei).

Sansa despertó

La conversación –moderada por Kristian Nairn, Hodor hasta la temporada pasada– se enfocó en las relaciones románticas que pueden surgir o concretarse en estos últimos capítulos.

Gwendoline Christie dejó entrever por ejemplo que su personaje Brienne de Tarth disfruta de la atención del salvaje Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju), aunque sea un poco incómodo.

No así Sophie Turner –Sansa–, quien arrancó la serie soñando en convertirse en reina y con un príncipe azul. “No es la misma Sansa de la temporada, buscando una relación o el amor en ese momento, eso se acabó“, dijo.

“Ella está siempre buscando la felicidad pero ya no ve un mundo de color de rosa. Se despertó muchachos, no confía en nadie, hombre o mujer, familiar o no, y eso es lo importante si quieres jugar el juego de tronos”.

¿Y la relación de Gusano Gris (Jacob Anderson) y Missandei (Nathalie Emmanuel)?

“Quiero que esos muchachos sean felices y encuentren la felicidad entre ellos, todo es tan triste”, respondió Anderson.

La temporada 7 arrancó con una audiencia récord de más de 10 millones de espectadores en vivo y otros seis en streming después.