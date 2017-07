El estreno de la séptima temporada de Game of Thrones fue pirateado 90 millones de veces

El estreno de la nueva temporada de Game of Thrones fue uno de los momentos más esperados de la televisión este 2017, con más de 17 millones de reproducciones a través de canales legales en todo el mundo.

Sin embargo, esta cifra no puede competir contra las más de 90 millones de reproducciones ilegales a las que llegó en internet.

Según recoge el medio especializado en economía Business Insider, quienes conversaron con los especialistas de metadatos de MUSO, instituto que investiga y analiza datos a través de internet, además de las plataformas oficiales, el episodio fue visto en forma ilegal a través de sitios de torrent, streaming y descarga directa.

Cada cifra es una persona que utilizó el servicio para descargar el episodio.

Para la serie, esta no es la primera vez que esto ocurre. Game of Thrones ha aparecido repetidas veces en la lista de series más pirateadas desde su primer episodio. Según la revista Times, esta fue la serie más vista en sitios ilegales de 2016.

Según los datos de MUSO, el episodio fue visto a través de streams 77.9 millones de veces, descargado a través de torrent 8.3 millones de veces y descargado de forma directa 4.9 millones de veces. Finalmente, los trackers privados arrojan una cifra de 500 mil descargas.

La mayoría de los usuarios eran de Estados Unidos, donde se registraron 15.1 millones de descargas. En el Reino Unido estas llegaron a 6.2 millones, seguidos por Alemania con 4.9 millones, India con 4.3 millones, e Indonesia con 4.3 millones.

Para los expertos en MUSO, aunque la cifra puede parecer impresionante, esta dentro de lo esperado. “Lo que estamos viendo no es solo descargas de un punto a otro, sino también streaming que no indica un sólo usuario, y todo tipo de piratería disponible cerca de la premiere del episodio. Esta no es la totalidad de la audiencia, la cual es imposible de medir”, afirma un representante de MUSO.

Los analistas indican que esto también puede ser visto como algo positivo. “Las figuras de audiencia siempre son criticas para analizar la salud de una serie, y el hecho de que existan más de 90 millones de instancias de piratería afuera de los canales oficiales indica que el show no solamente es popular, sino que existe una oportunidad masiva para convencer a estas personas de utilizar medios legítimos”, indicaron.

HBO todavía no ha buscado una estrategia para lograr esto, sin embargo, ya están mandando mensajes a los proveedores de internet en EEUU para advertir de repercusiones legales a los usuarios que pirateen sus series.