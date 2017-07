Actriz Lily James interpretará versión joven de personaje de Meryl Streep en Mamma Mia

Meryl Streep es una de las grandes actrices de nuestro tiempo, por lo que poder interpretarla de alguna manera es el sueño de cualquier artista de Hollywood.

Ese sueño se hizo realidad para la exprotagonista de La Cenicienta, Lily James, quien será parte del elenco de la secuela de Mamma Mia donde dará vida a la versión joven del personaje de Streep.

James fue confirmada recientemente para interpretar a Donna Sheridan en el filme que llevará por nombre Mamma Mia: Here we go again.

Recordemos que la versión original de la historia estrenada en 2008, fue una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre e inspirado en la música de la banda ABBA.

Según asegura el portal Movie Pilot, el filme se moverá entre el pasado y el presente de las relaciones amorosas de Donna, además de confirmar el nombre del padre de su hija Sophie (Amanda Seyfried).

Junto a Streep, James y Seyfried, el elenco también contará con la participación de Pierce Brosnan, Colin Firth y Christine Baranski. Su estreno se espera para el 20 de julio de 2018.