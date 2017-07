Doble de Rick Grimes muere tras accidente en el set de "The Walking Dead"

Un duro golpe recibió el equipo de la exitosa The Walking Dead, luego de que un grave accidente en el set de rodaje provocara la muerte de uno de sus integrantes.

Se trata de John Bernecker, doble de Rick Grimes en la serie, quien perdió la vida tras caer accidentalmente desde una altura de 8 metros el pasado miércoles mientras ensayaba una de las escenas en los estudios Raleigh en Georgia.

Bernecker terminó impactando en un piso de concreto, lo que le ocasionó una fuerte lesión en su cabeza.

Luego de ser llevado a un hospital en Atlanta, donde se declaró su muerte cerebral, fue mantenido con un respirador mecánico. De acuerdo a medios de espectáculo como TMZ, posteriormente falleció.

La producción ha decidido detener las grabaciones de la octava temporada debido al accidente, mientras que sus compañeros han expresado su consternación a través de las redes sociales.

Lauren Cohan, quien interpreta a Maggie Greene en la serie, pidió a toda la familia de The Walking Dead que incluyeran a Bernecker y a su familia en sus oraciones, mientras que Peter Zimmerman (Eduardo) aseguró tener al actor “en sus pensamientos”.

Dear Walking Dead Family, please keep John Bernecker, our stuntman and his family in your prayers today. ❤️

— Lauren Cohan (@LaurenCohan) July 13, 2017