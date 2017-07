Las mejores películas que se estrenan en estas vacaciones de invierno y que debes ver

Las vacaciones de invierno llegaron. Estudiantes de enseñanza básica y media ya están disfrutando de los primeros días de descanso, mientras que los universitarios esperan con ansias salir de los últimos exámenes para disfrutar de las interminables horas de tiempo libre (algunos afortunados ya lo han hecho).

El mundo laboral, en cambio, seleccionará con pinzas sus días de vacaciones para recuperar energías, pero todos tienen algo en común: la búsqueda de panoramas ha comenzado.

Y una de las actividades que más gustan las personas realizar, en estos días libres, es ver películas. Pocas cosas superan una tarde de lluvia en el hogar, viendo series o filmes, comiendo ‘golosinas’, con buena compañía y sin pensar en responsabilidades.

Pero si queremos la experiencia completa, y disfrutar una película tal cual como fue pensada por sus creadores, lo mejor es ir al cine.

Si bien hace un par de días te recomendábamos lo mejor que la industria del cine ha ofrecido hasta el término de este primer semestre, hoy te dejamos una selección de las mejores películas que se estrenarán durante este mes de vacaciones, julio, para que puedas ir al cine a disfrutar con tu familia, amigos, pareja o todos juntos.

1. Dunkerque (Acción, Drama)

La última película del reconocido director Christopher Nolan (‘Memento’, ‘The Dark Knight’, ‘Inception’) es una esperada por muchos y que el mismo cineasta ha admitido que fue un desafío realizar.

Esta vez, y como novedad, será un filme basado en la Segunda Guerra Mundial, lo que promete una experiencia llena de acción y drama durante la evacuación de soldados de la alianza Aliados. Especial para fanáticos de este periodo en la historia del siglo XX, de la acción y del cine bien realizado.

Además, Tom Hardy repite como actor bajo la dirección de Nolan después de tener un papel antagónico en “The Dark Knight Rises”, en 2012.

¿Cuándo en Chile? 27 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: Todavía no disponible.

Puntaje IMDB: Todavía no disponible.

2. Cars 3 (Animación, Comedia, Familia)

La saga Cars vuelve una vez más a la pantalla grande con una nueva secuela buscando entretener a toda la familia con sus llamativas animaciones, situaciones cómicas y banda sonora.

Tras el tibio recibimiento que obtuvo Cars 2, esta tercera entrega volvió a la fórmula original que hizo tan exitosa en un principio a la serie, lo cual ha sido calificado de forma muy positiva por la crítica y las comunidades en países donde ya se ha estrenado la película.

¿Cuándo en Chile? 13 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: 67%/100%

Puntaje IMDB: 7.2/10

3. Transformers: El último caballero (Acción, Aventura)

La quinta entrega en la serie Transformers, “El último Caballero”, está por llegar a territorio nacional. Dirigida por Michael Bay, quien ha realizado también las precuelas y es conocido por su exagerado estilo de dirección, la nueva versión cuenta una historia parecida a las anteriores, privilegiando la acción y los efectos especiales que una vez más prometen sorprender a la audiencia.

Incluye las actuaciones de Mark Wahlberg (‘Infiltrados’) y Anthony Hopkins (‘Silence of the Lambs)’, lo que promete un mejor elenco y mayor nivel de actuación. Sin embargo, los medios que ya han visto el filme se han encargado de comunicad la triste verdad: no es buena.

¿Cuándo en Chile? 20 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: 15%/100%

Puntaje IMDB: 5.3/10

4. Las aventuras del Capitán Calzoncillos (Aventura, Familia, Comedia)

Esta nueva película animada de DreamWorks, especial para ver en familia, fue elaborada en base a una famosa novela para niños en Estado Unidos y que lleva el mismo nombre: ‘Capitán Calzoncillos’ (Captain Underpants).

El filme se trata, efectivamente como se podría inferir, de un superhéroe, pero este se aleja de las normas tradicionales. El Capitán Calzoncillos, originalmente un profesor y director de escuela bastante mañoso, nace tras un experimento que realizan dos niños de la escuela en esta persona, transformándolo temporalmente en un superhéroe mediante la hipnosis.

Una sinopsis entretenida por sí sola y que promete sacar muchas risas mientras disfrutas en el cine. La crítica de los expertos, y también de la comunidad, así lo avalan.

¿Cuándo en Chile? 20 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: 85%/100%

Puntaje IMDB: 6.8/10

5. Siete Deseos (Terror, Horror, Suspenso)

En ‘7 Deseos’, una de las situaciones que muchos han soñado se hace realidad. Muy parecido al clásico ‘Aladin’, la protagonista de este filme encuentra una misteriosa caja musical que, a través de magia muy extraña, comienza a cumplir los deseos de quien la utiliza.

Sin embargo, de a poco comienza a hacerse claro que estos deseos no vienen sin consecuencias, lo que resulta en tormentos para Claire, la protagonista, y la lleva en un viaje lleno de horror y suspenso. Dirigida por John R. Leonetti.

¿Cuándo en Chile? 27 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: Todavía no disponible.

Puntaje IMDB: 5.3/10

6. El Planeta de los Simios: La Guerra (Drama, Acción)

En esta tercera entrega del remake del “Planeta de los Simios”, la guerra entre los simios y la humanidad comienza de verdad.

Dirigida por Matt Reeves, “La Guerra” busca mostrar el momento de mayor conflicto entre ambas especies a través de duras batallas con pérdidas emocionales sobre todo para César, el líder de los simios.

Es justamente este enfrentamiento épico el que dictará lo que realmente sucederá con el futuro de la Tierra y quienes la habitan, el cual ya ha sido valorado de muy buena manera por la crítica y la comunidad que ha tenido la oportunidad de ver el filme.

¿Cuándo en Chile? 13 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: 92%/100%

Puntaje IMDB: 9.1/10

Bonus Track – Death Note (Animación, Drama)

Para los fanáticos del anime, este mes de julio estará en cines la película actuada por personas reales (live action) de una de las series animadas más reconocidas del último tiempo: Death Note.

El filme, estrenado originalmente en 2007, trata sobre un joven que encuentra un libro muy particular, el cual al escribir un nombre en sus páginas, esa persona fallece.

A partir de esto todo un gran drama se desata en las calles de Japón, incluyendo nuevas amistades, enemigos y muchas, muchísimas, muertes.

¿Cuándo en Chile? 31 de julio.

Puntaje Rotten Tomatoes: 78%/100%

Puntaje IMDB: 7.9/10

Bonus Track – Un hombre perfecto (Drama, Suspenso)

La dramática historia de un escritor que, al encontrar las memorias de un soldado muerto en una guerra en Argelia, las toma “prestadas” y, sin dar créditos, escribe una novela basada en estas.

Su relato resultó ser un éxito y su vida cambia para mejor, pero pronto viene alguien a tocar la puerta y así cobrar venganza por este injusto aprovechamiento.

¿Cuándo en Chile? 20 de julio. (La película fue originalmente estrenada en 2015 en otros países del mundo)

Puntaje Rotten Tomatoes: 100%/100% (sólo 6 críticas)

Puntaje IMDB: 6.7/10