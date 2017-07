Nicolás López confirma remake estadounidense de Sin Filtro: lo protagonizará Eva Longoria

El director chileno Nicolás López anunció oficialmente a través de las redes sociales a la actriz que protagonizará el remake norteamericano de Sin Filtro.

En su cuenta de Instagram, el cineasta informó que Eva Longoria será la encargada de caracterizar al personaje que en la versión chilena hizo Paz Bascuñán.

“Mientras vengo de paseo al rodaje de Sin Filtro en España por fin después de meses podemos anunciar que la gran Eva Longoria realizará #NoFilter, una reinvención de la película para el mercado norteamericano, producida por Macro, la productora nominado al Oscar 2017 por Fences”, escribió López en la plataforma.

A post shared by Nicolás López (@nicolaslopez) on Jul 10, 2017 at 3:03pm PDT

En tanto, el sitio de espectáculo Deadline señala que el chileno trabajará como productor ejecutivo en este filme junto a Miguel Asensio Llamas.

Recordemos que en 2016 Longoria alabó la película nacional en su perfil de Twitter, en donde escribió: “Sin Filtro de Nicolás López está ahora disponible en Netflix a nivel mundial. La amo totalmente”.

#SinFiltro aka No Filter the blockbuster comedy directed by @nicolaslopez is available on @netflix worldwide NOW! I absolutely loved it!

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) June 7, 2016