Tráiler oficial de Orange is the New Black promete máxima tensión

La plataforma de streaming de series y películas, Netflix, reveló el trailer oficial de la quinta temporada de una de sus series más emblemáticas: Orange is the New Black.

El nuevo ciclo está marcado por los conceptos de rebelión, justicia y empoderamiento, según muestra la secuencia.

En el clip se observa que las internas de la cárcel de Litchfield se unen para luchar contra los abusos a los que han sido sometidas.

“Un motín provocado por la repentina muerte de Poussey crece rápidamente cuando las reclusas toman el control de la prisión. Una vez que prueban el poder, el caos explota en los pasillos de Litchfield. Esta temporada sin precedentes se llevará a cabo en tiempo real y en el transcurso de tres días, dejando en la vida de las internas una huella que las cambiará para siempre y que las motivará a luchar por la redención, las respuestas y el respeto que merecen”, señala la descripción oficial.

Recordemos que la quinta temporada de Orange is the New Black, se estrenará el viernes 9 de junio en Netflix.

Revisa el tráiler a continuación.

Además, te dejamos con las imágenes oficiales reveladas por la plataforma.