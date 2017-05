Las 5 escenas más importantes en la historia de Star Wars

Hoy es 4 de mayo y eso significa algo muy importante para todos los fans y seguidores de la cultura pop, el cine y la ciencia ficción: la celebración del día de Star Wars.

Más que cualquier otro día, el 4 de mayo de cada año significa una fiesta llena de sorpresas, ofertas, celebraciones y eventos que están relacionados íntimamente con la historia de ‘La Guerra de las Galaxias’, sus personajes, los diálogos, la tecnología y los hechos más importantes.

Por lo mismo, una lista de las 5 mejores y más importantes escenas de la saga es una buena forma de celebrar esos especiales momentos. Siempre recordaremos la primera vez que escuchamos ‘esa’ línea de diálogo o cuando vimos a ‘ese’ personaje fallecer.

Entonces, para alimentar la nostalgia y celebrar este 4 de mayo (May the 4th be with you), dejamos aquí las 5 escenas más importantes de esta emblemática historia de fantasía.

1. La visión de Ray que reinicia todo (El Despertar de la Fuerza)

Es cierto: esta película no tiene la misma historia y el peso de años como cualquiera de la trilogía original o incluso de las precuelas.

Sin embargo, El Despertar de la Fuerza es un filme que técnicamente está muy bien realizado y que cuenta con el mismo elemento fundamental que hizo estallar a la primera de toda la saga: personajes interesantes, humanos, con química y reales.

Uno de ellos es Ray, la principal protagonista y heroína de la nueva trilogía. Pero lo más importante de ella, y de esta película, es la visión que tiene cuando recoge por primera vez el sable láser de Anakin Skywalker: una serie de imágenes que despiertan el misterio y que dan inicio a la trilogía que todos estábamos esperando.

2. Lo bueno que quedaba en Darth Vader (El Retorno del Jedi)

Un personaje tan temible que parecía no tener siquiera una esperanza de buena voluntad en él. Darth Vader se caracterizó por ser uno de los villanos más despiadados y determinados en la historia de la ciencia ficción y del cine. Es justamente esa una de las razones por la cual es tan aclamado.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Vader vuelve, aunque sea por pocos minutos, al lado iluminado de la fuerza para rescatar a su hijo y entregaruna valiosa lección de por medio.

3. Luke toma una decisión crucial (El Imperio Contraataca)

En las películas y series, las decisiones que toman los personajes son también elementos que nos identifican y que nos permite integrarnos más en la historia.

Muchas veces nos sentimos representados o no estamos de acuerdo y es justamente esa emoción la que causa nuestro interés y nos ‘pega’ a la pantalla.

Una de las más importantes, y que cambia la historia drásticamente, es la que Luke toma cuando decide dejar Dagobah y a Yoda para ir a salvar a sus amigos.

Una decisión que tenía buenas intenciones, pero que más tarde revelaría ser casi la perdición para Skywalker.

4. El asalto a la Estrella de la Muerte y su destrucción (Star Wars)

Una de las batallas espaciales más emblemáticas en la historia del cine, este asalto a la Estrella de la Muerte marca la primera victoria de la Alianza Rebelde y un punto de inflexión en la historia de la saga.

Es a través de este hecho que las amistades se consolidan, se terminan por sellar los lazos de confianza y ‘una nueva esperanza’ es ahora visible en el horizonte.

5. Yo soy tu padre (El Imperio Contraataca)

No hay mucho más que se pueda decir de esta escena. El icónico momento en el que Luke se entera que su padre es su archienemeigo está lleno de emociones, acción y drama.

“Yo soy tu padre” es una de las frases más recordadas de la cultura pop y, a pesar de que han pasado casi 40 años desde ese momento, no parece perder su importancia ni tampoco su valor.