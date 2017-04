Netflix dejará de emitir ocho clásicas series de televisión

Una muy mala noticia recibieron los usuarios de Netflix, luego que la empresa anunciara que dejará ofrecer el streaming de ocho populares series de televisión.

La noticia fue difundida a través de un video publicado en su página de Facebook donde invitaban a realizar un último maratón con estos programas.

La salida de estas producciones tiene que ver con la pérdida de derechos de Netflix para emitir estas series.

A través de las redes sociales, los usuarios criticaron fuertemente la salida de sus series favoritas. “El día que saquen How I Met Your Mother, será el día exacto en que dé de baja mi suscripción. Así que ni lo piensen”; “Gracias tío Netflix, los años que pasamos juntos fueron geniales!!! Pero sin #HIMYM no somos nada”; “Netflix ¿recuerdas cuando quitaste las series que me hacían feliz sólo por el hecho de añadir otras? … NETFLIX, Bienvenido a tu cinta”; “A ver tío Netflix, si vas a sacar Glee, vienes y me cantas todas las canciones en mi casa”, fueron algunos de los comentarios .