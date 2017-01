4 finales del cine que causaron mucha confusión

Advertencia Spoiler: Información sobre la trama de un libro, serie o película

Si alguna vez cuestionaste tu propia inteligencia por no comprender el desenlace de una película, no te preocupes porque a todos nos ha pasado y lo más probable es que no haya sido tu culpa.

De hecho muchos directores dejan al público “colgado” a propósito, encomendándoles la tarea de interpretar libremente qué fue lo que ocurrió. Posiblemente, para que la película siga dando de qué hablar por mucho tiempo.

Según el portal especializado en cultura pop Vix, “Hollywood se ha vuelto experta en eso de dejarnos con la duda. Después de todo, es una buena estrategia para convertirse en el tema del momento en comidas, supermercados y reuniones de amigos. ‘¿Viste la película?’ ‘¿Qué crees que pasó al final?’”.

A continuación te presentamos algunos ejemplos de cintas con finales abiertas y las teorías al respecto que los propios espectadores han elucubrado.

1. Birdman

La cinta de 2014 dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Michael Keaton, tiene uno de los finales más comentados del cine.

Todo empieza cuando Riggan Thompson (Keaton) se pega un tiro en la cabeza sobre el escenario, durante el estreno de su obra. Luego, despierta en el hospital donde se da cuenta que en realidad se disparó en la nariz. Va al baño, se mira al espejo para ver cómo quedó y al quitarse las vendas descubren que le reconstruyeron la nariz y que sólo le quedan unos moretones. Tras eso, camina a la ventana y salta.

En unos instantes, su hija Sam -encarnada por Emma Stone- entra a la habitación y al no encontrarlo va a la ventana, mira hacia abajo, después arriba y comienza a sonreír.

Pero, ¿qué significa realmente esto?

Las teorías indican que en realidad Riggan murió cuando se disparó en el escenario, ya que ahí se produce el primer corte en la película. Lo que vemos después de eso, es una fantasía del personaje, en la que su hija le muestra cariño y todos se preocupan por él, donde por fin la chica se siente orgullosa de su padre y lo ve cómo realmente es: alguien que puede volar.

Otros, afirman que Riggan murió al lanzarse por la ventana del hospital y la chica es la que alucina (y que alucinó durante toda la cinta). En lugar de aceptar el suicidio de su padre, ella imagina que en realidad voló.

También hay quienes creen que ella sonrió al final porque sentía que por fin su papá se liberó de sus demonios internos con la muerte.

Mientras, otros aseguran que en realidad Riggan podía volar, al igual que su odiado personaje Birdman, y que por fin lo aceptó.

2. El Resplandor

La película de 1980 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson también tuvo un final confuso.

Allí, se observa una sala donde hay varias fotografías y en una aparece Jack en una celebración del hotel en los años 20, lo que es imposible porque toda la película está ambientada a fines de los 70, entonces ¿qué es lo que ocurre?

Según algunos cinéfilos, en realidad el hotel Overlock atrapa a quienes mueren en él y los convierte en sus fantasmas. De este modo, todos los que aparecen en las fotografías del hotel son personas que murieron ahí dentro y que van llenando estas imágenes de décadas pasadas, además de atormentar a quienes se hospedan o trabajan allí.

Otros señalan que el de la foto es un antepasado de Jack, que era un asesino que cuidaba el hotel y que volvió a cobrar vida décadas después a través de este hombre.

También está la teoría de que el de la foto es el mismo Jack en una vida pasada y al entrar al hotel de nuevo, décadas después, con su nueva identidad y personalidad, sus instintos asesinos de su otra vida reaparecieron.

3. Inception

¿Fue un sueño o una realidad? En la cinta de 2010 dirigida por Christopher Nolan, muchos quedaron “metidos” respecto a si la última escena era sólo un sueño o el final feliz del protagonista.

Para refrescar tu memoria, en la escena final, Cobb (Leonardo DiCaprio) vuelve a casa en compañía de sus hijos y su padre aunque, para salir de dudas, echa a girar su tótem -aquel objeto que al caer le permite determinar que no está en un sueño- encima de la mesa, captando la atención de quienes presencian la película. No obstante, antes de ver si éste cede a la gravedad o no, la pantalla se oscurece y termina la acción.

Al respecto, el actor Michael Caine -padre de Cobb en la cinta- tiene su propia teoría. “Al final se cae, en el momento en el que yo regreso (…) Si estoy ahí, entonces es real porque yo nunca estoy en el sueño”, declaró.

Por su parte, el director Christopher Nolan el año pasado recién se refirió al final, pero nos dejó igual de colgados: “Leonardo DiCaprio, interpretando a Cobb, se encontraba en su propia realidad subjetiva –él estaba fuera con sus hijos-. Ya no le importaba nada y nos hace una declaración: tal vez todos los niveles de realidad son válidos”.

4. Batman: El Caballero de la noche Asciende

La cinta de 2012 protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan también nos dejó pensando.

Después de la escena en que supuestamente Batman muere e incluso se le hace un funeral, Alfred (Michael Kane) está en un café en Florencia -donde le gustaba ir de vacaciones- y de lejos ve a Bruce Wayne (Batman) y Selyna Kyle (Catwoman) juntos en unas mesas más allá. Al notarlo, sonríe y se va.

Aunque muchos pensaron que en realidad fue una alucinación de Alfred, quien siempre quiso verlo así -en pareja, feliz y sin preocupaciones- otros creen que en realidad sí pasó. De hecho, el mismo Christian Bale lo cree.

“Alfred simplemente estaba contento porque estuviera vivo. Y se fue. Porque esta era la vida que él siempre había querido para Bruce. Creo que es muy interesante. Creo que en la mayoría de las películas, lo que piensa la mayoría del público es lo que es. Pero en mi opinión esto no es un sueño. Esto es real. Y Bruce estaba encantado de haberse liberado de su privilegio, de la carga de ser Bruce Wayne”, indicó.

Además, una pista de que Bruce estaba vivo aparece en la misma cinta cuando los ingenieros descubren que había arreglado el modo de manejo automático de su nave, por lo que pudo haber escapado de ella justo antes de que estallara la bomba. Además, también se ve que Gordon encuentra la batiseñal reparada.