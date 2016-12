No es Sean Bean: John Hurt es el actor que más veces ha "muerto" en pantalla

El actor Sean Bean siempre recibe bromas porque le ha tocado “morir” demasiadas veces en las películas y series de televisión en las que ha participado.

Por algún motivo, Sean siempre tiene la “mala suerte” de que sus personajes mueren, siendo algunos de los más conocidos Eddard “Ned” Stark en Game of Thrones y Boromir en El señor de los anillos… No obstante, no es el actor que más veces ha “muerto” en pantalla.

En realidad, Sean Bean es el cuarto actor que más ha muerto en pantalla, con alrededor de 25 personajes que han fallecido. Quien en realidad se lleva el lamentable primer lugar es el británico John Vincent Hurt, de 76 años.

Esto ha sido corroborado por varias indagaciones que han realizado distintos portales de entretenimiento, entre ellos Nerdist, donde indican que Hurt habría “muerto” al menos 43 veces hasta 2014, y Vocativ, donde señalan que “murió” 45 veces a 2015.

El periódico británico The Telegraph también halló que Hurt es el actor que más ha “fallecido”, pero ellos contaron 47 muertes, y eso sin incluir el filme A Man for All Seasons, donde su muerte fue anunciada en una narración que se escucha una vez que la cinta termina.

Si bien no está claro el número exacto de muertes que ha debido fingir, pues las fuentes citan distintos números, lo que tienen en común todas las indagaciones es que John Hurt es lejos el actor que más ha muerto en el cine.

Entre otras, algunas de las películas donde Hurt ha “muerto” son The Wild and the Willing, Sinful Davey, A Man for All Seasons, 10 Rillington Place, The Ghoul East of Elephant Rock, Spectre, Alien, The Elephant Man, Heaven’s Gate, The Osterman Weekend, The Hit, After Darkness, The Black Cauldron, Jake Speed, Spaceballs, Aria, Deadline, Little Sweetheart, Scandal, L’Oeil qui ment, Monolith, Even Cowgirls Get the Blues, Contact, The Climb, All the Little Animals, You’re Dead, Lost Souls, Hellboy, Pride, Tabloid, The Proposition, V for Vendetta, Outlander, Boxes, An Englishman in New York, Ultramarines, Whistle and I’ll Come To You, Tinker Tailor Soldier Spy, Only Lovers Left Alive, Snowpiercer y Hercules.

En total, John Hurt ha participado en 206 películas y series durante su larga carrera, según datos de la enciclopedia de cine IMDB.

En tanto, su “competidor” en cuanto a “muertes”, Sean Bean lleva 108.

En segundo lugar del listado de las estrellas que más han “muerto” está el rumano Béla Lugosi, quien pertenece al Hollywood antiguo, pues nació en 1882 y falleció -en la vida real- en 1956. Durante su carrera artística, 36 de sus personajes murieron.

En tanto, en tercer lugar está el estadounidense Vincent Price, que tuvo 33 personajes que murieron en pantalla. Vincent falleció en la vida real en 1993.

Nerdist | www.nerdist.com