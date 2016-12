8 actores que interpretaron a más de un superhéroe

Ser un superhéroe es el sueño de cualquier niño y algunos actores tuvieron la suerte de concretar ese anhelo no una, sino que dos veces.

Éste es el caso de las estrellas que te presentaremos a continuación y que tal vez no recuerdas que estuvieron detrás de más de uno de tus personajes favoritos.

1. Chris Evans

El actor más rentable de Hollywood por segundo año consecutivo según la revista Forbes actualmente triunfa dando vida al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel.

Con 35 años, el estadounidense ha encarnado al alterego de Steve Rogers ya en 6 oportunidades: Capitán América, el primer vengador (2011), Los Vengadores (2012), Thor: un mundo oscuro (2013), Capitán América y el Soldado de Invierno (2014), Los Vengadores: La Era de Ultron (2015), Ant-Man (2015), y Capitán América: Civil War (2016), mientras se apronta para participar en la próxima película de Los Vengadores, con fecha de estreno en 2018.

Pero éste no es el único superhéroe al que Evans ha dado vida, en 2005 fue la Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos, personaje que volvió a interpretar en 2007 en Los 4 Fantásticos y Silver Surfer.

2. Brandon Routh

El actor estadounidense de 37 años fue el encargado de dar vida a Superman en la cinta Superman Returns de 2006. Aunque algunos críticos fueron benevolentes con él, otros como Roger Ebert aseguraron que el personaje carecía de carisma como Superman.

Pero más tarde, Routh tuvo la oportunidad de encarnar a otro superhéroe de DC: Atom. Entre 2014 y 2016, el actor se ha lucido con este rol en las series The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow.

3. Aaron Taylor Johnson

El actor británico de 26 años primero interpretó al tímido Kick Ass en la película del mismo nombre en 2010 cuando sólo tenía 20 años y luego se repitió el plato en su secuela de 2013.

Pero después interpretaría a otro héroe, aunque esta vez uno con poderes. Se trata de Quicksilver, quien tuvo una importante aparicipon en la película Los Vengadores: La Era de Ultron en 2015.

4. Ben Affleck

El flamante nuevo Batman de las cintas Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (2016) y Suicide Squad (2016), se ha ganado el corazón de los fanáticos, pese a que hubo bastante reticencia cuando fue anunciado en el papel.

Pero antes de dar vida al millonario y altruista Bruce Wayne, tuvo la misión de encarnar a Daredevil (2003), el superhéroe ciego pero con sus demás sentidos ultraagudizados del universo Marvel.

5. Halle Berry

La bella actriz estadounidense de 50 años tuvo la oportunidad de interpretar a Storm en la cinta X-Men, del año 2000.

La estrella volvió a encarnar este personaje en X2: X-Men United (2002), X-Men: The Last Stand (2006), The Wolverine (2013), y X-Men: Days of Future Past (2014).

Pero además del personaje de Marvel, interpretó a uno de DC Comics. Se trata de Catwoman o Gatúbela en 2004.

6. Ryan Reynolds

El actor canadiense de 40 años tuvo su primera experiencia en el mundo de los superhéroes en 2011 en una de las peores películas del género: Linterna Verde.

Pero luego tuvo oportunidad de reivindicarse con Deadpool, cinta estrenada en 2016 que se ganó la aprobación del público con su mezcla de humor negro y genialidad.

7. Ray Stevenson

El actor británico fue el encargado de dar vida a nada menos que el duro justiciero Punisher en la cinta Punisher: War Zone en 2008.

Luego en 2011 tuvo la oportunidad de interpretar a Volstagg, uno de los secuaces asgardianos de Thor en la cinta del mismo nombre.

8. Nicolas Cage

El actor estadounidense estuvo a punto de interpretar a Superman en los 90 en un proyecto llamado Superman Reborn, el cual finalmente fue cancelado.

Aunque esa vez se quedó con las ganas de ponerse el traje de superhéroe, más tarde pudo hacerlo en la película Ghost Rider en 2007, donde interpretó al emblemático personaje de Marvel.

Pero no fue la única vez, en la cinta Kiss Ass de 2010 interpretó al superhéroe urbano Big Daddy.