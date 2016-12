12 guiños ocultos en "Rogue One" a otras películas y series de Star Wars

Advertencia Spoiler: Información sobre la trama de un libro, serie o película

La nueva entrega de Star Wars, Rogue One, que se ubica entre los episodios III La venganza de los Sith y IV Una nueva esperanza, aparecen muuuuchas referencias a otras cintas y series de la saga.

No obstante, hay algunas que son más difíciles de ver que otras, y sólo los mayores fans pudieron captarlas.

Aquí recopilamos esos guiños más ocultos que aparecen en Rogue One, los que no cualquiera puede notar (por lo mismo, en esta lista no están todas las referencias presentes en el filme), a ver si lograste identificarlos cuando viste la película:

Leche azul

La leche azul es un bebestible popular en la trilogía original de Star Wars, y realiza su primera aparición en Una nueva esperanza, cuando Luke la bebe en casa de sus tíos.

Jyn y sus padres también viven como granjeros al inicio de la película y en su casa tienen leche azul. Ésta se puede ver cuando la Jyn niña entra corriendo a la casa, intentando huir de las tropas imperiales que van a buscar a su padre.

Vaporizadores de humedad

Al inicio de Rogue One, se puede ver que en la granja donde se escondían Jyn y sus padres hay vaporizadores de humedad, iguales a los que usaban Luke y sus tíos en su granja en Tatooine.

Estos vaporizadores sirven para obtener agua para consumir.

HAVw A6 Juggernaut

El HAVw A6 Juggernaut es un vehículo que fue usado durante las Guerras Clon por el ejército clon de la República. Apareció en la película Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith y en la serie animada Clone Wars.

En Rogue One, podemos ver que estos vehículos han sido reacondicionados por el Imperio Galáctico. Al inicio de la película, Jyn es trasladada en uno de ellos junto a otros prisioneros.

Hombres de la cantina de Mos Eisley

Cuando Jyn y Cassian están en Jedha buscando a los rebeldes de Saw Gerrera, chocan sin querer con dos hombres, con quienes casi tienen una pelea.

Éstos son Evazan y Ponda Baba, los mismos hombres con que Luke y Obi Wan pelean en una cantina en Mos Eisley, Tatooine, en Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza.

Droide de los jawas

En la misma escena en Jedha, también se puede ver vagando por las calles a un droide, el RA-7, que es el mismo tipo que estaba dentro del vehículo reptador de las arenas donde se trasladaban los jawas que capturaron a R2D2 y C3PO en Una nueva esperanza.

Guardianes de los Whills

Chirrut Îmwe (Donnie Yen) y Baze Malbus (Jiang Wen) son calificados en Rogue One como Guardianes de los Whills, pero no se menciona nada más respecto. El Antiguo Orden de los Whills era un orden de hombres sagrados conocidos como chamanes, que tenían una gran conexión con la Fuerza y llevaban registro de la historia de la galaxia. Los guardianes tenían la tarea de agregar información a dicho diario.

Más allá de eso, no se conocen más datos sobre estos misteriosos Whills. George Lucas fue quien concibió esta idea cuando escribía Una nueva esperanza, y el orden ha sido incluido de una u otra forma en el universo de Star Wars, pero no hay muchos datos al respecto.

La referencia más directa a los Whills que hay en otras películas ocurre en el Episodio III: La venganza de los Sith cuando, al final de la cinta, Yoda le dice a Obi Wan Kenobi que vaya a Tatooine a encontrarse con su fallecido maestro Qui-Gon Jinn, quien aprendió el secreto de los Whills para poder “regresar de la muerte”.

“Tengo un mal presentimiento sobre esto”

La frase “tengo un mal presentimiento sobre esto” es una de las líneas más famosas de Star Wars, y diferentes personajes la han dicho en todas las películas de la saga.

Rogue One no es la excepción. Esta vez, el androide del capitán Andor, K2SO, fue el que la dijo, ¿la escuchaste?

Bailarina Twi’lek y Dejarik

En Rogue One, en el escondite de Saw Gerrera se puede ver cómo sus soldados pasan el tiempo libre. Uno de ellos está mirando a un holograma de una bailarina Twi’lek, como la que entretenía a Jabba The Hutt en el Episodio VI: El Regreso del Jedi.

En tanto, otros soldados juegan Dejarik, una especie de ajedrez con monstruos al que también jugaban Chewbacca con R2D2 y C3PO en Una nueva esperanza. Estos últimos usaban una versión con hologramas del juego, mientras que los soldados de Gerrera tenían una edición con piezas físicas. Este mismo juego ha sido mencionado muchas veces en otras series y novelas de Star Wars.

Chopper

Referencia a la serie animada Star Wars Rebels. El androide Chopper, propiedad del grupo de rebeldes de ese show, aparece entre la masa de gente en el cuartel de la Alianza Rebelde, cuando Mon Mothma es informada de que Jyn y su grupo fueron a robar los planos sin autorización.

T15

En Rogue One, en la parte final de la playa, los rebeldes pasan junto a dos stormtroopers que, mientras conversan, dicen que por fin declararon obsoletos a los T15s.

Ese era un modelo de airspeeder anterior al T-16 Skyhopper, del cual Luke tenía una versión a escala, con la cual jugaba en su casa en Tatooine al inicio de Una nueva esperanza (imagen de arriba).

Ghost

Esta es una referencia a la serie animada Star Wars Rebels. La nave Ghost que utiliza el grupo de rebeldes para transportarse en dicha serie, pilotada por Hera Syndulla, apareció en Rogue One durante el ataque de la Alianza Rebelde al Imperio Galáctico al final de la cinta, para lograr obtener los planos de la Estrella de la Muerte.

Ghost también apareció estacionada entre otras naves rebeldes (abajo).