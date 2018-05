Cláusula de infidelidad y drogas : los acuerdos prenupciales más extremos de los famosos

La mayor√≠a de las personas se casa enamorada y con la rom√°ntica fantas√≠a de que la relaci√≥n dure toda la vida, sin embargo, la realidad no siempre es as√≠. De hecho, s√≥lo en Chile m√°s de 64 mil parejas se divorciaron en 2016, una de la cifras m√°s altas en los √ļltimos a√Īos.

Pero a pesar del amor, existen quienes no son tan optimistas y prefieren prevenir antes que curar. Ellos son los que deciden optar por acuerdos prenupciales que aseguren su futuro si algo llegase a ocurrir.

Aunque no son muy populares y muchas veces la sola idea de firmar un documento as√≠ genera discusi√≥n, lo cierto es que estos contratos resultan ser bastante √ļtiles en su momento y son cada vez m√°s populares entre los millennials.

Los acuerdos prenupciales sirven para proteger el régimen económico de partes ante un eventual divorcio y, en algunos casos extremos, establecer normas de comportamiento dentro de la pareja.

Estos contratos se ven bastante en el mundo del espect√°culo y la realeza, donde son muy estrictos y existen algunas reglas bastante duras.

Y aunque el príncipe Harry decidió no firmar un contrato así con Meghan Markle, son muchas las celebridades que sí lo hicieron.

1. Rey Felipe y Reina Letizia

Hace algunos d√≠as un peri√≥dico alem√°n afirm√≥ que la separaci√≥n entre los reyes de Espa√Īa ser√≠a inminente, por lo que muchos se preguntaron ¬Ņqu√© pasar√≠a si se divorcian?

Aunque no hay información de que esto vaya a ser así, sí se sabe cómo se manejarían las cosas gracias al protocolo y a un acuerdo prenupcial firmado antes de contraer matrimonio.

Antes de casarse, la Reina firmó un contrato conocido como las Capitulaciones donde se estipula detalladamente lo que ocurrirá el día que decidan terminar su relación.

De partida, si no se trata de un divorcio de mutuo acuerdo, la demanda deber√° ser interpuesta por el Rey ya que seg√ļn la Constituci√≥n espa√Īola de 1978, ‚Äúel rey es inviolable y no est√° sujeto a responsabilidad‚ÄĚ. En otras palabras, no puede ser llevado a tribunales ni tampoco puede recibir una demanda civil.

Una vez que el divorcio sea definitivo, Letizia perdería su título, aunque por ser la madre de la futura reina, tendría una asignación económica y se le otorgarían dos residencias para vivir, esto pese a que se casaron con un régimen de separación de bienes.

Sin embargo, lo m√°s complejo ser√≠a la custodia de sus hijas Leonor y Sof√≠a. Seg√ļn las Capitulaciones, las ni√Īas quedar√≠an a cargo de su padre y su educaci√≥n, especialmente de Leonor, la primera en l√≠nea para el trono, ser√≠a un asunto netamente de la Corona.

Su madre, en tanto, perder√≠a la patria potestad y tendr√≠a un r√©gimen de visitas estricto, pudiendo aparecer p√ļblicamente s√≥lo en momentos especiales como graduaciones, bodas o funerales.

Princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe de Suecia

Seg√ļn consign√≥ el diario sueco Aftonbladet la pareja decidi√≥ casarse con un r√©gimen de separaci√≥n de bienes y firmaron un acuerdo prenupcial, por lo que en caso de divorcio, cada parte se quedar√≠a con los bienes que ten√≠an a su nombre antes de la boda.

En concreto, si los pr√≠ncipes decidieran dar por terminada su relaci√≥n, Carlos Felipe se quedar√≠a con una propiedad en Villa Solbacken y una mansi√≥n que le fue heredada por uno de sus t√≠os. En tanto, Sof√≠a volver√≠a a ser due√Īa de un departamento que compr√≥ en Sud√°frica y que est√° avaluado en m√°s de 100 millones de pesos.

Este régimen también estipula que cualquier propiedad o bien que haya sido adquirido durante la convivencia de la pareja, será repartida en partes iguales.

Otra cl√°usula es que el pr√≠ncipe no est√° obligado a entregarle ning√ļn tipo de asignaci√≥n o pensi√≥n monetaria, por lo que Sof√≠a volver√≠a a la independencia econ√≥mica. Pero sin duda uno de los puntos m√°s duros es que en caso de separarse, la custodia de los hijos quedar√° en manos de Carlos Felipe, lo que llama bastante la atenci√≥n ya que la pareja est√° a punto de convertirse en padres.

Jessica Biel y Justin Timberlake

En 2012, Jessica Biel y Justin Timberlake contrajeron matrimonio con una ceremonia secreta en Borgo Egnazia en Fasano, Italia.

La pareja formaliz√≥ su relaci√≥n tras cinco a√Īos juntos, pero se asegur√≥ de tener todo en regla antes de dar el si. Seg√ļn inform√≥ el portal Business Insider, ambas estrellas firmaron un acuerdo prenupcial.

El documento estipula que en caso de divorcio la pareja dividir√° sus posesiones y que ella recibir√° una pensi√≥n alimenticia. Sin embargo, lo que llama la atenci√≥n es la existencia de una cl√°usula de infidelidad en la que se estipula que si el cantante enga√Īa a la actriz, ella recibir√° 500 mil d√≥lares (m√°s de 300 millones de pesos chilenos) de parte del artista.

Pero eso no es todo, porque en su momento tambi√©n se especul√≥ que la actriz habr√≠a exigido otra cl√°usula donde se se√Īalaba que s√≥lo tendr√≠a un hijo con el tambi√©n actor tras una cierta cantidad de a√Īos en los que √©l demostrara que le es fiel. Algo que tal vez se cumpli√≥, pues el primer hijo de la pareja naci√≥ en 2015, tres a√Īos despu√©s de la boda.

Beyoncé y Jay-Z

Si hay una pareja que no tiene problemas económicos, es la que conforman Beyoncé y Jay-Z. Quizás fue por esta misma razón que los cantantes decidieron firmar un acuerdo prenupcial que los protegiera en caso de divorcio.

La m√°s beneficiada fue ella, ya que el contrato estipulaba que si se separaban antes de dos a√Īos de haberse casado, el rapero deb√≠a pagarle 10 millones de d√≥lares a la int√©rprete. Claramente esto no ocurri√≥, pues se casaron en 2008 y, aunque han tenido problemas, siguen juntos.

Pero Jay-Z a√ļn no est√° libre, ya que en 2016 renegociaron los t√©rminos del contrato debido a los constantes rumores de infidelidad por parte del m√ļsico.

Fue as√≠ como ambos firmaron un acuerdo postnupcial en el que se afirma que si se divorcian antes de cumplir 15 a√Īos como marido y mujer, ella recibir√° un mill√≥n de d√≥lares por cada a√Īo que fueron matrimonio.

Asimismo, él tendrá que darle cinco millones de dólares por cada hijo que tengan juntos, aunque la custodia será compartida. Actualmente tienen tres: Blue Ivy, Sir y Rumi.

Nicole Kidman y Keith Urban

Tras separarse pacíficamente de Tom Cruise, Nicole Kidman quiso estar preparada por si volvía a pasar por esa situación con su nuevo marido Keith Urban.

Para ello, ambos firmaron un acuerdo prenupcial en 2006, antes de contraer matrimonio. En este se explica que el cantante y compositor recibir√° 600 mil d√≥lares por cada a√Īo que permanezca casado con la actriz.

Pero esto no es tan fácil, pues si recae en sus adicciones al alcohol y drogas, Kidman no tendrá que pagarle absolutamente nada, y al parecer así será, pues sólo tres meses después haber contraído matrimonio, ingresó a un centro rehabilitación por su adicción al alcohol.

Finalmente ambos compartirán la custodia de sus hijos, aunque a Urban se le prohibiría sacarlos del país en el que viva Kidman.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Debido a que la ley de Los Angeles obliga a las parejas a casarse con separación de bienes, el creador de Facebook y su esposa no tuvieron la necesidad de ser muy minuciosos con su acuerdo prenupcial, esto permitió que redactaran un acuerdo de relación, en su lugar.

En este curioso contrato, Zuckerberg acordó dedicar tiempo de calidad a su esposa, ya que el joven empresario es un adicto al trabajo, el que deja pocas veces de lado.

De esta forma, Zuckerberg estaba obligado a llevar a Chang a una cita a la semana y pasar 100 minutos a solas con ella cada semana, y por supuesto, fuera de la oficina y su departamento.