Kanye West suma nueva polémica: sugiere que la esclavitud fue una "elección"

La estrella estadounidense de rap Kanye West, que ya había sido objeto de críticas por haber apoyado a Donald Trump, generó nuevamente una polémica este martes por sus dichos sobre la esclavitud.

“Uno escucha decir que la esclavitud dur√≥ 400 a√Īos. ¬Ņ400 a√Īos? Parece una elecci√≥n”, dijo el rapero de Chicago en una entrevista con el sitio de informaciones sobre celebridades TMZ en oportunidad de la pr√≥xima publicaci√≥n de sus dos √ļltimos √°lbumes.

“Estuvieron ah√≠ durante 400 a√Īos, todos todos ustedes (refiri√©ndose a los afroamericanos). Es como si estuvi√©ramos presos mentalmente. Me gusta la palabra ‘prisi√≥n’ porque ‘esclavos’ est√° demasiado ligada a los negros”, dijo.

“S√© por supuesto que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque as√≠ lo quisieran”, escribi√≥ en Twitter tras recibir infinidad de cr√≠ticas. Pero “no podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los pr√≥ximos 400 a√Īos”, se√Īal√≥.

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

My point is for us to have stayed in that position even though the numbers were on our side means that we were mentally enslaved — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

“La raz√≥n por la que mencion√© el punto de los 400 a√Īos es porque no podemos ser encarcelados mentalmente por otros 400 a√Īos. Necesitamos pensamiento libre ahora. Incluso la declaraci√≥n fue un ejemplo de pensamiento libre. Fue s√≥lo una idea”, agreg√≥ en su cuenta de Twitter.

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

El artista, de 40 a√Īos y casado con la modelo Kim Kardashian, volvi√≥ a frecuentar las redes sociales en abril luego de una larga ausencia debida a una depresi√≥n y una hospitalizaci√≥n.

Adem√°s de anunciar sus nuevos proyectos, Kanye West ratific√≥ su apoyo a su “hermano” Donald Trump, a quien considera como “un drag√≥n de energ√≠a”, calificativo que utiliza para s√≠ mismo.

Numerosos artistas de la comunidad hip-hop, mayoritariamente negra y opuesta al presidente republicano, lo criticaron, pero “Yeezy” -como lo apodan- recibi√≥ el respaldo de columnistas conservadores.

En 2005, tras el devastador paso del hurac√°n Katrina por Nueva Orleans, West hab√≠a acusado en la televisi√≥n al presidente de entonces George W. Bush de “no prestar atenci√≥n a los negros”.

El martes admitió haberse sentido ofendido porque Barack Obama no lo invitó a la Casa Blanca.

En 2009, el presidente dem√≥crata, tambi√©n negro y nacido en Chicago, lo trat√≥ de “bruto” por su conducta en los MTV Video Music Awards, cuando “Yeezy” interrumpi√≥ la ceremonia para proclamar que Taylor Swift no merec√≠a ser premiada.

Obama “nunca me llam√≥ para pedirme disculpas”, lament√≥ el rapero.