El bizarro y oscuro detalle del vestido con el que Kate Middleton presentó a su hijo

El 23 abril, los duques de Cambridge bajaron felices las escaleras del hospital St. Mary en Londres, para presentar a su tercer hijo, el príncipe Louis.

Hab√≠an pasado s√≥lo siete horas desde que el ni√Īo hab√≠a llegado al mundo, pero ese no fue impedimento para que sus padres, Kate Middleton y el pr√≠ncipe William, decidieran compartir con el mundo la noticia.

Tal como lo hizo con sus otros hijos, Middleton lució radiante al posar para los fotógrafos y volvió a homenajear con su vestuario a su difunta suegra, la princesa Diana. La duquesa llevó un vestido rojo con cuello blanco, estilo bastante parecido al usado por Lady Di tras el nacimiento del príncipe Harry.

El problema fue que el vestido de Jenny Packham no s√≥lo se parec√≠a al de Diana, sino que tambi√©n a uno usado en un cl√°sico del cine. El dise√Īo era pr√°cticamente igual al llevado por Mia Farrow en la pel√≠cula de terror de 1968, El beb√© de Rosemary.

El vestido rojo que lució el personaje de Farrow -quien queda embarazada del hijo del diablo- cuenta con mangas largas y un cuello bordado, prácticamente igual al usado por Middleton.

Como era de esperar fueron las redes sociales quienes notaron las similitudes entre ambos dise√Īos, donde las bromas y chistes de humor negro no se hicieron esperar.

“Kate Middleton luciendo el mismo vestido que Rosemary de Rosemary’s Baby definitivamente no es inc√≥modo para nada …”

Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary's Baby is definitely not discomforting at all… pic.twitter.com/OhzpTA6rjH — Chris Wilson (@CrisMovieCorner) 27 de abril de 2018

“Kate usando el mismo vestido que Rosemary en Rosemary’s Baby … hmmm deber√≠amos estar un poco preocupados … LOL …”

Kate wearing the same frock as Rosemary did in "Rosemary's Baby"…hmmm should we be a little bit concerned..LOL… pic.twitter.com/YqSouVnecB — suzie (@zooziee) 27 de abril de 2018

“Lo √ļnico que dir√© sobre el #beb√©real es que le pusieron a Kate Middleton el vestido de Rosemary’s Baby y eso es m√°gico”