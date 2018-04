Emma Watson habría sido contactada por actriz de "Smallville" para secta de culto sexual

Allison Mack, actriz de la serie de TV estadounidense Smallville, fue arrestada el sábado 21 de abril bajo cargos de tráfico sexual por reclutar mujeres para un supuesto grupo de auto-ayuda denominado NXIVM, en el que eran forzadas a tener sexo con su líder, el científico Keith Raniere.

El fiscal estadounidense Richard Donoghue relat√≥ ante la Corte de Nueva York que en esta agrupaci√≥n, que en un comienzo dictaba cursos de autoayuda a las mujeres, “las v√≠ctimas eran explotadas, tanto sexualmente como trabajando en beneficio de los acusados (Mack y Raniere)”.

Días atrás, se descubrió que la actriz intentó contactarse con su colega Emma Watson a través de Twitter, donde la invitaba a participar de un gran movimiento de mujeres.

Fueron tres tuits que Mack le envi√≥ a Watson durante el a√Īo 2016, los cuales no fueron respondidos por la brit√°nica. En ellos la emisora nunca mencion√≥ a la secta NXIVM dentro de sus mensajes.

“Emma, soy una colega actriz, y como t√ļ estoy involucrada en un incre√≠ble movimiento de mujeres. Creo que tu te podr√≠as unir. Me encantar√≠a chatear contigo si est√°s interesada”, escribi√≥.

.@EmWatson I participate in a unique human development & women's movement I'd love to tell you about. As a fellow actress I can relate so… — Allison Mack (@allisonmack) 19 de febrero de 2016

En otro mensaje, escrito un mes después del anterior, la estadounidense insistió a la actriz de la saga Harry Potter sobre pensar en la posibilidad de unirse al movimiento, apelando a su calidad de defensora de los derechos de la mujer.

“Emma, participo en un √ļnico movimiento humanitario por el desarrollo de las mujeres, me encantar√≠a hablarte sobre √©l. Como colega actriz, puedo contarte todo”, relat√≥.

Al ver que no había respuesta por parte de la artista inglesa, Mack intentó llamar su atención con un tercer tuit, en este tampoco tuvo éxito.

“Bueno, de acuerdo a tu visi√≥n y lo que t√ļ quieres ver en el mundo. Creo que nosotras podr√≠amos trabajar juntas. Hazme saber si est√°s dispuesta a chatear”, redact√≥.

.@EmWatson well to your vision and what you want to see in the world. I think we could work together. Let me know if you're willing to chat — Allison Mack (@allisonmack) 19 de febrero de 2016

Otra celebridad que fue contactada, en 2013, por la ex Smallville fue la cantante Kelly Clarkson, a quien también escribió en Twitter invitándola a conversar.

“Escuch√© por ah√≠ que t√ļ eres fan de Smallville. ¬°Yo soy fan de tu m√ļsica tambi√©n! Me encantar√≠a chatear contigo en alg√ļn momento”, afirm√≥.

@kelly_clarkson I heard through the grapevine that you're a fan of Smallville. I'm a fan of yours as well! I'd love to chat sometime. — Allison Mack (@allisonmack) 20 de julio de 2013

Una escritora e instructora de yoga norteamericana, Jennifer Pastiloff, asegur√≥ a la revista internacional People, que la actriz comenz√≥ a seguirla en la red social durante el a√Īo 2014, momento en que empezaron a chatear.

“Me pareci√≥ encantadora en un comienzo, pero la impresi√≥n cambi√≥ cuando me escribi√≥ sobre intensivos trabajos de fraternidad, los cuales describ√≠a como la labor m√°s profunda e incre√≠ble que hab√≠a realizado”, coment√≥.

La instructora agreg√≥: “Mi radar se apag√≥ cuando me escribi√≥ que esos grupos me ayudar√≠an a cerrar algunos huecos en mi vida. Pens√© que eso era algo raro, una cosa que no calzaba”.

Cabe se√Īalar que el l√≠der de esta agrupaci√≥n, Keith Rainiere fue arrestado por tr√°fico sexual en M√©xico en marzo pasado, luego de operar durante los √ļltimos 20 a√Īos una serie de supuestos programas de auto-ayuda en el marco de una organizaci√≥n llamada ‚ÄúNxivm‚ÄĚ (pronunciada NEX-i-um). Adem√°s de centros en Estados Unidos, ten√≠a representaciones en M√©xico, Canad√° y Sudam√©rica.