Cantante Janelle Monae se define como "pansexual" y dispara búsquedas en internet

La cantante estadounidense Janelle Monae se defini√≥ a s√≠ misma como pansexual, incrementando notablemente las b√ļsquedas en internet sobre el t√©rmino este jueves.

Bastante ambigua al hablar de su sexualidad, la cantante y actriz conocida por sus trajes de chaqueta se sincer√≥ en una entrevista publicada la v√≠spera del lanzamiento de su √ļltimo √°lbum.

La artista explicó a la revista Rolling Stone que inicialmente pensaba que era bisexual, ya que había tenido relaciones con hombres y mujeres.

“Pero luego le√≠ sobre la pansexualidad y fue como ‘Oh, son cosas con las que me identifico tambi√©n’. Estoy abierta a aprender m√°s sobre qui√©n soy”, explic√≥.

Los t√©rminos “pansexual”, “definici√≥n de pansexual” y “Janelle Monae” encabezaban las b√ļsquedas de Google este jueves en Estados Unidos.

El diccionario Merriam-Webster se√Īal√≥ que 11.000 de sus b√ļsquedas en l√≠nea este jueves fueron para “pansexual”, t√©rmino que define como “caracterizado por deseo sexual o atracci√≥n que no se limita a gente de un g√©nero particular o de una orientaci√≥n sexual” determinada. Esto significa que puede sentir atracci√≥n no s√≥lo por hombres y mujeres, sino que tambi√©n por transexuales, intersexuales u otras orientaciones e identidades sexuales.

Monae no es la primera cantante de m√ļsica pop que abandera el t√©rmino. En una entrevista en 2015, Miley Cyrus se defini√≥ como “pansexual”, de mente abierta y feminista.

Janelle Monae, de 32 a√Īos, alcanz√≥ la fama hace una d√©cada por su combinaci√≥n de m√ļsica cl√°sica, soul y jazz con rock psicod√©lico y temas de ciencia ficci√≥n. Adem√°s trabaj√≥ como actriz en la oscarizada Moonlight y la premiada Talentos ocultos, ambas de 2016.

El viernes lanza su primer √°lbum en cinco a√Īos, Dirty Computer, que empez√≥ siendo producido por la leyenda del pop Prince. El √°lbum estar√° acompa√Īado por una pel√≠cula ambientada en un futuro dist√≥pico.

La producci√≥n, de 44 minutos y titulada “Dirty Computer: An Emotion Picture by Janelle Monae”, se emitir√° este jueves en MTV y BET, as√≠ como a trav√©s de sus cadenas asociadas fuera de Estados Unidos.