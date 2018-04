Daniela Vega sobre la conducción del Festival de Viña: "Me encantaría"

Sin lugar a dudas, el 2018 ha sido el a√Īo de Daniela Vega. La actriz nacional se luci√≥ en la entrega de los premios √ďscar donde fue la primera artista transg√©nero en presentar un premio.

Este jueves, en tanto, también fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, junto a otras figuras destacadas como Nicole Kidman, Donald Trump y Kim Jong-un.

Pero esto no es todo, pues Vega tambi√©n est√° siendo candidateada para animar el Festival de Vi√Īa del Mar, desaf√≠o que al parecer estar√≠a feliz de aceptar.

Al ser consultada sobre el tema, la actriz se√Īal√≥ a T13 que “no ten√≠a idea” de que su nombre estuviese sonando para aquella tarea, pero que “me encantar√≠a, lo encuentro fant√°stico”.

“Me encanta el Festival. Siempre lo he dicho, me parece que es muy bonito que sea la voz de la gente la que premia a sus artistas”, agreg√≥.

Daniela tambi√©n afirm√≥ que no tendr√≠a motivos para decir que no si se lo llegaran a ofrecer. “S√≠ a la gente le interesa y me lo piden, yo no tendr√≠a ning√ļn problema”, finaliz√≥.

Recordemos que el certamen 2019 estará a cargo de la alianza formada por Canal 13, TVN y FOX. Hasta el momento no hay nombres confirmados para la animación, aunque suenan algunos como Diana Bolocco, Karen Doggenweiler, Martín Cárcamo y Cristián Sánchez.