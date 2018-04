Calvin Harris y otros famosos DJs reaccionan devastados por la muerte de Avicii

Este viernes, el representante del DJ sueco Avicii confirm√≥ la muerte del m√ļsico de 28 a√Īos. El cuerpo del joven fue encontrado en Muscat (Om√°n) y el m√°nager pidi√≥ “respeto de la privacidad de la familia” del fallecido, sin entregar m√°s detalles del deceso.

Esta noticia impactó no sólo en los cercanos de Tim Bergling (su nombre real), sino que sorprendió a sus millones de seguidores en todo el mundo y a sus colegas.

Uno de los primeros en manifestar sus condolencias ante el triste acontecimiento fue Calvin Harris. El DJ de 34 a√Īos confes√≥ que se encontraba “devastado” con la noticia y expres√≥ su apoyo a los familiares de Avicii.

“Devastadoras noticias sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho m√°s para dar. Mi coraz√≥n est√° con su familia. Dios te bendiga Tim”, escribi√≥ en Twitter.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

A estas palabras se unieron las de decenas de m√ļsicos de la escena dance/electr√≥nica, quienes no tardaron en expresar su pena.

“No tengo palabras… descansa en paz hermano”, dijo el DJ Chris Comstock, m√°s conocido como Marshmello.

At a loss for words…Rest easy brother ūüė™ @Avicii — marshmello (@marshmellomusic) 20 de abril de 2018

Por su parte, el DJ de origen mexicano Deorro escribi√≥: “No puedo creer que perdimos a uno de los m√°s grandes influenciadores musicales de nuestro tiempo. Demasiado joven para irse. Gracias por todo el @Avicii descansa en paz”.

Cant believe we lost one of the greatest music influencers of our time. Way too young to leave. Thank you for everything @Avicii Rest In Peace — Deorro (@Deorro) 20 de abril de 2018

El disc jockey neerland√©s Daan Romers, m√°s conocido como Dannic, tambi√©n se sum√≥ a las palabras de despedida. “Acabo de aterrizar en EEUU y recib√≠ la noticia que Avicii muri√≥. Espero que esto no sea verdad. QEPD”, dijo.

Just landed in the US and got the news that Avicii died. I hope this is‚Äônt real. RIP ūüėĘ #nowords — Dannic (@dannic) 20 de abril de 2018

El DJ Coone fue m√°s breve con sus palabras. “Estoy en shock. QEPD Avicii”, expres√≥.

“Pauly D”, conocido por su participaci√≥n en Jersey Shore y su desempe√Īo como DJ tambi√©n reaccion√≥ a la noticia. “¬°Maldici√≥n hermano!”, escribi√≥.

Damn Dude RIP #Avicii ūüôŹūüŹĹ — DJ Pauly D (@DJPaulyD) 20 de abril de 2018

Hay que recordar que Avicii se retir√≥ de las actuaciones en vivo en 2016 aunque continu√≥ su carrera en la m√ļsica como productor.