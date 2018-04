Karl Lagarfeld contra #MeToo: "Si no quieres que te bajen los pantalones no seas modelo"

En los √ļltimos meses el movimiento #MeToo ha dado tribuna a millones de personas para que narren sus experiencias de acoso y abuso sexual. Desde famosas celebridades hasta gente desconocida se han unido a esta causa, con la que no todos est√°n conformes.

Uno de ellos es el dise√Īador Karl Lagerfeld, quien en una reciente entrevista con la revista Num√©ro, asegur√≥ que estaba “harto de eso” luego que le preguntaran su opini√≥n acerca de las denuncias de acoso hechas por varias modelos recientemente.

“Lo que m√°s me impresiona de todo esto son las estrellas que han tardado 20 a√Īos en recordar lo que sucedi√≥. Por no mencionar el hecho de que no hay testigos de ello”, dijo. “Todas sus acusaciones de acoso se est√°n volviendo bastante t√≥xicas”, agreg√≥.

Aunque afirm√≥ que en ning√ļn caso apoya al productor de cine Harvey Weinstein, cuyas denuncias en su contra dieron origen al movimiento, s√≠ defendi√≥ a Karl Templar, director creativo de la revista Interview, acusado de acoso en febrero pasado.

“En cuanto a las acusaciones contra el pobre Karl Templar, no creo una sola palabra de eso”, asegur√≥. “Una chica se quej√≥ de que intent√≥ bajarle los pantalones y de inmediato fue excomulgado de una profesi√≥n que hasta entonces lo hab√≠a venerado”, prosigui√≥.

Tras ello, vino la frase que caus√≥ pol√©mica. “Es incre√≠ble. ¬°Si no quieres que te bajen los pantalones, no te conviertas en modelo! √önete a un convento de monjas, siempre habr√° un lugar para ti en el convento. ¬°Est√°n reclutando incluso!”, agreg√≥.

Seg√ļn el artista de 84 a√Īos, todas estas denuncias impiden que los dise√Īadores puedan hacer su trabajo bien. “Le√≠ en alg√ļn lado que ahora debes preguntarle a una modelo si ella se siente c√≥moda posando. Simplemente es demasiado, a partir de ahora, como dise√Īador, no puedes hacer nada”, finaliz√≥.

Otra polémica

Pero esta no es la primera vez que el dise√Īador alem√°n desata el enojo del p√ļblico. En noviembre del a√Īo pasado calific√≥ a los inmigrantes en Alemania como ‚Äúlos peores enemigos‚ÄĚ de los jud√≠os.

El director art√≠stico de Chanel particip√≥ en un programa de televisi√≥n franc√©s donde critic√≥ la pol√≠tica migratoria de la canciller Angela Merkel, asegurando que ‚Äúno se puede, incluso si pasaron varias d√©cadas, matar a millones de jud√≠os y luego hacer venir a millones de sus peores enemigos‚ÄĚ.

Merkel, que ‚Äúya hab√≠a recibido a millones y millones (de inmigrantes), que est√°n bien integrados, trabajan (‚Ķ) no ten√≠a necesidad de echarse encima a un mill√≥n m√°s, para darse una imagen adorable tras la imagen de madrastra que dio en la historia de la crisis griega‚ÄĚ.