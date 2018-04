Revelan el último mensaje de voz que envió Dolores O’Riordan antes de morir

El 15 de enero una triste noticia golpe√≥ al mundo de la m√ļsica: la cantante Dolores O’Riordan fue hallada muerta en un hotel en Londres a sus 46 a√Īos.

Desde entonces, la causa de la muerte de la voz de The Cranberries ha sido un misterio. Es más, este martes debió realizarse una audiencia para entregar los resultados de la autopsia; sin embargo, se pospuso la fecha indefinidamente.

Si bien algunos no descartan la posibilidad de un suicidio, a√ļn los investigadores y forenses no han entregado informaci√≥n oficial al respecto, s√≥lo descartaron la intervenci√≥n de terceros. No obstante, un audio revelado este mi√©rcoles ha llamado profundamente la atenci√≥n en Internet.

Se trata de un mensaje de voz dejado por Dolores a su amigo Dan Waite (due√Īo de la discogr√°fica que grababa con ella) en el que se escucha a la cantante muy entusiasmada por grabar en la ciudad inglesa.

“Hola Dan, soy Dolores, estoy en Londres. Creo que es realmente incre√≠ble. Suena terriblemente bueno. Creo que puedo ir al estudio si me necesitas. Ok. Env√≠ale mis cari√Īos a Irene. Nos vemos despu√©s. Adi√≥s”, dijo en el audio, el que fue grabado el mismo lunes 15 de enero… a pocas horas de ser encontrada muerta.

Hay que recordar que los documentos oficiales publicados hasta el momento califican la muerte de la artista irlandesa como “repentina” e “inexplicable”. Por otra parte, gran parte de sus seguidores piensan que se trata de un suicidio por los antecedentes psiqui√°tricos de la cantante.

El registro fue filtrado por el sitio de entretención TMZ.

Puedes oírlo a continuación: