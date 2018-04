Emily Ratajkowski publica fotos de cuando tenía 14 y 15 años... y no ha cambiado nada

Esta semana la modelo y actriz Emily Ratajkowski decidió compartir un recuerdo de su adolescencia en Instagram.

La joven subi√≥ a sus Stories una foto en la que aparece realizando un sutil topless, mientras se cubre el busto con una mano. Tal como escribe en un texto, Emily ten√≠a s√≥lo 15 a√Īos cuando tom√≥ esa imagen.

Esta foto causó sorpresa entre sus más de 17 millones de seguidores, quienes cuestionaron la veracidad de la imagen por su madura apariencia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la joven de 26 a√Īos llama la atenci√≥n en Internet con sus fotos de hace una d√©cada. En 2013, la modelo public√≥ en Twitter una foto de cuando ten√≠a 14 a√Īos para “demostrar” que no se ha realizado una operaci√≥n pl√°stica en sus senos.

En la foto, luce un bikini de colores con una tonificada apariencia física.

For those meanies that insist I have had a boob job, here I am at 14 sooooo pic.twitter.com/MMZZvAMr

— Emily Ratajkowski (@emrata) 11 de enero de 2013