The Weeknd lanza disco sorpresa: una de las canciones sería para Selena Gómez

El cantante canadiense The Weeknd, sensaci√≥n del R&B, lanz√≥ sorpresivamente su nuevo √°lbum “My Dear Melancholy” (Mi querida melancol√≠a, en espa√Īol), anunci√≥ su disquera.

Compuesto por seis canciones, el disco es el primero que lanza el cantante desde que gan√≥ un premio Grammy con “Star Boy” en 2017.

Protegido del rapero canadiense Drake, el joven The Weeknd creci√≥ r√°pidamente en la escena internacional en los √ļltimos a√Īos con √©xitos como “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.

The Weeknd estar√° entre los m√ļsicos titulares del festival de Coachella, celebrado en el desierto de Coachela en abril durante dos fines de semana con la misma programaci√≥n. La edici√≥n de 2018 marcar√° principalmente el regreso de Beyonc√© despu√©s del nacimiento de sus gemelos en junio pasado.

¬ŅCanci√≥n para Selena?

Tras conocerse el nuevo material, varios fans asociaron sus letras al quiebre amoroso que tuvo el artista en octubre del a√Īo pasado cuando finaliz√≥ su relaci√≥n de casi un a√Īo con la actriz y tambi√©n cantante Selena G√≥mez.

Uno de los temas llamado Call out my name, podr√≠a tratar sobre este fallido romance, seg√ļn sus seguidores.

“Nos encontramos, te ayud√© a salir de un lugar roto, me diste comodidad, pero enamorarme de ti fue mi error. Te puse primero, te mostr√© tan orgulloso y abiertamente y cuando los tiempos fueron duros me asegur√© de mantenerte cerca”, dice parte de la letra, que podr√≠a tratar de la lucha de Selena contra el lupus.

“Dije que no sent√≠a nada, pero ment√≠. Casi corto una parte de m√≠ mismo por tu vida”, dice otra frase del tema que muchos creen que hace alusi√≥n a que √©l estaba dispuesto a donarle el ri√Ī√≥n que la joven estrella necesitaba y que finalmente se lo otorg√≥ su amiga Francia Raisa.

“As√≠ que grita mi nombre, grita mi nombre cuando te bese gentilmente, quiero que te quedes, quiero que te quedes aunque no me quieras, chica, por qu√© no puedes esperar, por qu√© no puedes esperar hasta desenamorarme”, se√Īala otra parte de la canci√≥n que hablar√≠a del sufrimiento por el t√©rmino de la relaci√≥n.

Recordemos que luego de poner fin al romance, Gómez volvió con su ex pareja Justin Bieber, pero este reencuentro no se extendió por mucho tiempo.

A continuación puedes oír los temas del nuevo disco.