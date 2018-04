Ryan Reynolds responde con su tradicional ironía a rumores de crisis en su matrimonio

Durante la semana pasada comenzaron a circular rumores que Blake Lively y Ryan Reynolds estarían teniendo problemas en su matrimonio debido a las apretadas agendas de ambos.

El tema fue abordado por el diario International Business Times, quienes citando a una fuente an√≥nima de la revista OK, afirmaban que la pareja no encontraba tiempo para pasar “tiempo de calidad” juntos.

“En los √ļltimos a√Īos, Ryan ha estado trabajando fuera de la ciudad mientras Blake se queda en casa con los ni√Īos. La distancia entre ellos les ha pasado la cuenta”, agreg√≥ la fuente.

El art√≠culo lleg√≥ a manos del protagonista de Deadpool, quien respondi√≥ en su cl√°sico sentido del humor. “Desear√≠a poder usar un poco de ‘tiempo para mi"”, escribi√≥ en su cuenta de Twitter.

I wish. I could use a little ‚Äúme time‚ÄĚ. https://t.co/S6kXFsWaMe

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 31, 2018