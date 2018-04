Arnold Schwarzenegger celebró recuperación tras cirugía de corazón: "Estoy de vuelta"

Un positivo mensaje escribi√≥ el actor Arnold Schwarzenegger (70) mientras se recupera de una compleja cirug√≠a de coraz√≥n, a la que se someti√≥ la noche del jueves 29 marzo en la ciudad de Los √Āngeles, Estados Unidos.

El actor austr√≠aco, nacionalizado estadounidense, indic√≥ que “est√° de vuelta” tras su √ļltima operaci√≥n a coraz√≥n abierto, aprovechando de agradecer a los m√©dicos y enfermeras que lo atendieron en el recinto hospitalario.

“Esverdad: ¬°Estoy de vuelta! Fui a dormir esperando despertar con una peque√Īa incisi√≥n y despert√© con una grande. Pero adivinen, estoy aqu√≠ y eso es algo por lo que estoy agradecido. Gracias a mis doctores y enfermeras. Estoy conmovido con los mensajes de apoyo”, escribi√≥ en Twitter.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one Рbut guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.

